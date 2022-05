Fly med 22 om bord savnet i Nepal

Flygelederne mistet kontakt med flyet da det var på vei fra Pokhara 200 kilometer øst for Katmandu til Jomsom i Mustang-distriktet.

Flyet skal ha vært i nærheten av verdens sjuende høyeste fjell, 8.167 meter høye Dhaulagiri, da det forsvant.

Ifølge politikilder skal det være to tyske og fire indiske statsborgere om bord i flyet, de øvrige er fra Nepal.

Det letes nå med flere helikoptre etter det 43 år gamle savnede Twin Otter-flyet, men det er dårlig vær i området.

– Det dårlige været vil trolig hindre leteoperasjonen. Sikten er så dårlig at man ikke kan se noe, sier en talsmann for innenriksdepartementet i Nepal, Phanindra Mani Pokharel.

Jomsom er et populært utgangspunkt for fotturer og klatreekspedisjoner i Himalaya og ligger rundt 20 minutters flytur fra Pokhara, rett vest for hovedstaden Katmandu. Flyulykker er ikke uvanlig.

I 2016 omkom 23 mennesker da et fly fra det samme selskapet styrtet rett etter avgang fra Pokhara. Fire år tidligere omkom 15 mennesker da et fly fra Agni Air styrtet langs den samme ruten.

I 2014 omkom 18 mennesker da et fly fra Nepal Airlines på vei fra Pokhara til Jumla styrtet, og i 2018 omkom 49 av de 71 om bord da et passasjerfly fra Bangladesh krasjlandet i Katmandu.

