Elevprotest etter skolemassakre i USA

– Det er umulig å si eksakt hvor mange elever som deltok, men vi vet at vi hadde over 200 markeringer der hundrevis av elever deltok, sier Sarah Harris i organisasjonen Everytown for Gun Safety til NBC News.

– Det er noe som er så ødeleggende med at tiåringer blir drept, og elever over hele landet innser at dette kunne ha vært hvem som helst av oss, sier 17 år gamle Maddie Ahmadi fra Essex High School i delstaten Vermont.

Roan Thibault, som også er 17 år og går på en skole utenfor Los Angeles, forteller at han gikk på ungdomsskolen da han første gang protesterte med krav om strengere våpenkontroll.

Politikerne lytter ikke

– Det er syn politikerne ikke lytter til oss. For to år siden ble skolen min truet. Det viste seg å ikke være noe, men for mange av oss var dette det mest skremmende øyeblikket i livet, sier han.

En av de største markeringene torsdag fant sted ved Oxford High School nord for Detroit. På den skolen ble fire elever drept og sju andre personer såret da en 15 år gammel elev benyttet et våpen som foreldrene hadde kjøpt til ham.

– Vi gjennomgikk det samme. Jeg mistet mange venner, forteller 16-åringen Andrew Sholtz til The Detroit News.

Vanligste dødsårsak

Bakgrunnen for torsdagens landsomfattende elevaksjon i USA var skoleskytingen i Uvalde i Texas der 19 fjerdeklassinger og to lærere ble drept av en 18-åring. Bak protesten sto organisasjonen Students Demand Action, som er en del av lobbyorganisasjonen Everytown for Gun Safety.

– Nok en gang har våpenvold tvunget seg inn på skolene våre. Vi behøver mer enn tanker og bønner. VI krever tiltak fra politikerne våre nå, skriver organisasjonen på sin hjemmeside.

Organisasjonen påpeker at våpenvold nå er den vanligste dødsårsaken for amerikanske barn og tenåringer.

