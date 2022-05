Republikanerne avviste debatt om våpen

Demokratene ønsket å ta opp en lov om innenlandsk terrorisme som alt er vedtatt i Representantenes hus, i håp om det kunne åpne for en debatt om hatkriminalitet og våpenreguleringer.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, forsøkte å overtale republikanerne, men forslaget om å åpne for debatt om loven, falt med 47 mot 47 stemmer. Det trengs 60 stemmer for å åpne for debatt, men alle republikanerne stemte mot.

Avstemningen tyder på at det blir vanskelig å få til en skikkelig debatt i Kongressen om våpenlovgivningen eller om eventuelle kompromisser.

– Ingen av oss har noen illusjon om at dette skal bli lett, sa Schumer før avstemningen.

Avstemningen ble foreslått på bakgrunn av drapene på ti afroamerikanere i en masseskyting i Buffalo i delstaten New York og en skyteepisode i en kirke i California. Men den ble overskygget av den nye masseskytingen i Uvalde i Texas tirsdag, der 19 barn og to lærere ble drept.

Schumer sier han i de neste to ukene mens Senatet har pause, skal utarbeide et forslag til kompromiss. En liten gruppe moderate senatorer fra begge partier som lenge har forsøkt å forhandle fram reguleringer, møttes etter avstemningen med flere forslag.

[ – Våre feige ledere hører ikke på oss ]