Kimmel holdt en følelsesladd åpningsmonolog, uten publikum, i talkshowet Jimmy Kimmel Live onsdag kveld – dagen etter skoleskytingen i den amerikanske delstaten Texas.

– Nok en gang sørger vi over de små guttene og jentene, som har mistet livet, hvis familier er ødelagt. Ledere på høyresiden og FOX News advarer oss mot å politisere. De kritiserte umiddelbart presidenten vår fordi han vil sette en stopper for dette. De vet hva de har gjort, og hva de ikke har gjort – og de vet at det ikke kan forsvares. Derfor vil de heller feie det under teppet, sier en tydelig preget Kimmel.

Tirsdag ble 19 barn og to lærere skutt og drept på barneskolen Robb Elementary School i Uvalde, Texas. Det er den 27. skoleskytingen i USA hittil i år, og den dødeligste i landet siden 2012, da 20 elever og seks ansatte ble drept ved barneskolen Sandy Hook i Connecticut.

Helsepersonell og andre står utenfor Robb Elementary School i småbyen Uvalde i Texas der 19 barn og to voksne ble drept i en skoleskyting tirsdag. (Dario Lopez-Mills/AP)

Natt til onsdag holdt president Joe Biden en tale, der han krevde handling.

– Når, i Guds navn, skal vi stå opp mot våpenlobbyen. Det er på tide å snu denne smerten til handling for hver forelder, for hver borger i dette landet. Vi må gjøre det klart overfor hver eneste folkevalgte i dette landet: Det er på tide å handle, sa presidenten.

Våpenlover stanset i Senatet

Flere forslag om våpenrestriksjoner har gått gjennom Representantenes hus, men er blitt liggende i Senatet i møte med republikansk motstand, som Dagsavisen skrev onsdag.

I sin monolog kaller Kimmel forslagene for «sunn fornuft»-våpenlover, og viser også til at et klart flertall blant amerikanerne ønsker at man må gjennomgå en bakgrunnssjekk før man kan kjøpe våpen. Han går så i rette med republikanerne i Senatet for ikke å banke gjennom lovforslagene.

– Våre feige ledere hører ikke på oss. De hører på dem som skriver ut sjekker til dem, og holder dem ved makten. Det er slik politikken fungerer, men det behøver ikke være slik, sier Kimmel.

Han hyller så Steve Kerr, trener for basketballaget Golden State Warriors, som på en pressekonferanse tirsdag kveld langet ut mot amerikanske politikere: «Når skal vi gjøre noe?», ropte Kerr, som selv opplevde – som 18-åring – at faren ble drept.

Kerrs far, universitetsprofessor Malcolm H. Kerr, ble skutt og drept av ukjente gjerningsmenn utenfor kontoret sitt i Beirut, Libanon i 1984.

Steve Kerr on today's tragic shooting in Uvalde, Texas. pic.twitter.com/lsJ8RzPcmC — Golden State Warriors (@warriors) May 24, 2022

– Du ser at ting ikke helt er som de skal når treneren til Golden State Warriors viser mer lederskap og lidenskap enn nesten samtlige republikanere i kongressen, sier Jimmy Kimmel.

Kimmel henvender seg så til senator Ted Cruz, som representerer Texas, og til Texas-guvernør Greg Abbott.

– Jeg håper at folk som Cruz og Abbot, folk som faktisk er valgt av texanere, faktisk lytter – i stedet for å si at «våpenkontroll fungerer ikke».

Mektig våpenlobby

Både Cruz og Abbott deltar på årsmøtet til den mektige interesseorganisasjonen National Rifle Association (NRA) i helgen.

Senator Ted Cruz er en av våpenlobbyens mest profilerte støttespillere. Her fra onsdag, under en minnemarkering for ofrene etter skytingen i Uvalde, Texas. (Chandan Khanna/AFP)

– Jeg tror ikke Cruz ikke bryr seg. Jeg vedder på at han la seg med vondt i magen. Det er lett å kalle noen et monster, men han er ikke det, han er et menneske. Og dette er det jeg vil si til mennesket Ted Cruz og Greg Abbott:

– Det er ok at dere har tatt feil. Og det er nødvendig å innrømme at man har tatt feil, når tabben fører til at barn drepes i hjemstaten deres. Det krever en stor og modig person å gjøre det. Tror jeg disse er modige? Nei. Men jeg vil elske det hvis de overrasker meg, sier Kimmel, og legger til:

– Dette er ikke en tid for å ha et øyeblikks stillhet. Dette er en tid for å snakke høyt, for å forbli høylytte og ikke stanse før vi fikser det.

Kimmel viser til at man i den amerikanske offentligheten diskuterer om de gjentatte skyteepisodene skyldes et våpenproblem eller et mental helse-problem.

– Det kan være begge deler, så la oss jobbe med begge. Det har vært 27 skoleskytinger i landet hittil i år, og vi er i mai. Hvordan gir dette mening for noen? Dette er barna våre, og våre politikere skal representere oss. Vi vil ha begrensninger på hvem som kan gå rundt med en AR-15 (våpenet som ble brukt av gjerningsmannen i Texas, red.anm.). Hvis vi ikke kan bli enige om dette, så glem det. Vi krever handling.

– Med mindre de endrer noe drastisk, så må vi sørge for at ikke en eneste en av disse politikerne noensinne får et politisk verv igjen, sier Kimmel.

---

Fakta

Større skyteepisoder på skoler og universiteter i USA siden 1998:

24. mai 2022: En 18 år gammel mann skyter og dreper 19 elever og to lærere ved en barneskole i Uvalde i Texas. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet.

En 18 år gammel mann skyter og dreper 19 elever og to lærere ved en barneskole i Uvalde i Texas. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet. 18. mai 2018: En 17 år gammel elev åpner ild mot klassekameratene sine på en skole i Santa Fe, Texas. Ti personer – åtte elever og to lærere – ble skutt og drept. Gjerningsmannen blir pågrepet i live.

En 17 år gammel elev åpner ild mot klassekameratene sine på en skole i Santa Fe, Texas. Ti personer – åtte elever og to lærere – ble skutt og drept. Gjerningsmannen blir pågrepet i live. 14. februar 2018: En utvist elev skyter og dreper 17 personer på en videregående skole i Parkland i Florida. Gjerningsmannen blir pågrepet i live.

En utvist elev skyter og dreper 17 personer på en videregående skole i Parkland i Florida. Gjerningsmannen blir pågrepet i live. 1. oktober 2015: En mann skyter og dreper ni personer på en høyskole i Oregon. Gjerningsmannen blir drept i en skuddveksling med politiet.

En mann skyter og dreper ni personer på en høyskole i Oregon. Gjerningsmannen blir drept i en skuddveksling med politiet. 24. oktober 2014: En 15 år gammel elev skyter fem personer ved den videregående skolen Marysville-Pilchuck i Washington. Fire av dem dør. Gjerningsmannen skyter seg selv.

En 15 år gammel elev skyter fem personer ved den videregående skolen Marysville-Pilchuck i Washington. Fire av dem dør. Gjerningsmannen skyter seg selv. 7. juni 2013: En mann skyter og dreper sin far og bror før han tar livet av tre personer på en høyskole i Santa Monica. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet på skolens bibliotek.

En mann skyter og dreper sin far og bror før han tar livet av tre personer på en høyskole i Santa Monica. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet på skolens bibliotek. 14. desember 2012: En 20 år gammel mann skyter og dreper 20 elever og seks ansatte ved barneskolen Sandy Hook i Connecticut. Deretter skyter han seg selv.

En 20 år gammel mann skyter og dreper 20 elever og seks ansatte ved barneskolen Sandy Hook i Connecticut. Deretter skyter han seg selv. 2. april 2012: En gjerningsmann skyter og dreper sju mennesker på et privat, kristent college i California.

En gjerningsmann skyter og dreper sju mennesker på et privat, kristent college i California. 14. februar 2008: En tidligere student dreper fem studenter ved Northern Illinois University, før han tar livet av seg selv.

En tidligere student dreper fem studenter ved Northern Illinois University, før han tar livet av seg selv. 16. april 2007: En student skyter og dreper 32 andre studenter ved Virginia Tech. Gjerningsmannen begår selvmord.

En student skyter og dreper 32 andre studenter ved Virginia Tech. Gjerningsmannen begår selvmord. 2. oktober 2006: En lastebilsjåfør åpner ild mot elever ved en amish-skole i Pennsylvania og dreper fem jenter før han skyter seg selv.

En lastebilsjåfør åpner ild mot elever ved en amish-skole i Pennsylvania og dreper fem jenter før han skyter seg selv. 21. mars 2005: En 16 år gammel elev skyter og dreper sju personer på en videregående skole i et urfolksreservat i Minnesota, etter først å ha drept to andre et annet sted. Gjerningsmannen tar livet av seg.

En 16 år gammel elev skyter og dreper sju personer på en videregående skole i et urfolksreservat i Minnesota, etter først å ha drept to andre et annet sted. Gjerningsmannen tar livet av seg. 20. april 1999: To elever dreper tolv medstudenter og en lærer på Columbine High School. Begge begår selvmord.

To elever dreper tolv medstudenter og en lærer på Columbine High School. Begge begår selvmord. 24. mars 1998: To gutter på 11 og 13 år skyter og dreper fire jenter og en lærer på skolen de går på i Arkansas.

Kilde: NTB

---