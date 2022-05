Konspirasjonsteorier sprer seg etter skoleskyting i Texas

Like forutsigbart som fromme budskap om tanker og bønn fra amerikanske politikere etter de hyppige masseskytingene er det at ville konspirasjonsteorier og feilinformasjon dukker opp på internett.

Det skjedde etter Sandy Hook-massakren, der 20 barn og seks voksne ble drept, etter nattklubbskytingen i Orlando, etter skoleskytingen i Parkland i Florida, som kostet 17 elever livet, og sist etter drapene på ti svarte i Buffalo.

Allerede et par timer etter skytingen tirsdag i Uvalde i Texas spredte det seg grunnløse påstander på Twitter, Reddit og andre sosiale medier om at gjerningsmannen var ulovlig immigrant eller transperson.

De dukket opp parallelt med en vanlig konspirasjonsteori om at hele skyteepisoden var falsk og iscenesatt av skuespillere.

De falske påstandene gjenspeiler dypere problemer i USA med rasisme og intoleranse mot transpersoner, og de tar sikte på å legge skylden for skytingen på minoritetsgrupper, sier eksperten på desinformasjon, Jaime Longoria.

[ – Våre feige ledere hører ikke på oss ]

Falske påstander

I timene etter skytingen gikk påstanden om at gjerningsmannen var ulovlig immigrant fra El Salvador, som var på flukt fra grensepolitiet for drap, viralt.

«Det er blod på Bidens hender, og dette skulle aldri ha skjedd», skrev en som spredte den falske påstanden.

Men Texas-guvernør Greg Abbott gjorde det raskt klart at 18 år gamle Salvador Ramos, som anklages for skytingen, var amerikansk statsborger.

Henger ut uskyldige

Andre brukere av sosiale medier brukte bilder av uskyldige personer for å identifisere dem som gjerningsmannen og hevde at det dreide seg om en transperson. På 4Chan delte folk bilder og drøftet hvordan de skulle kalle gjerningsmann trans, uten noe bevis.

En av dem som ble hengt ut som gjerningsperson, i en post som senere er slettet, en 22 år gammel transperson fra New York, Sabrina, som bekrefter at bildet er av henne og gjør det klart at hun ikke har noe å gjøre med skytingen.

En som hevdet både at Ramos var ulovlig immigrant og transperson, er den høyreradikale kongressrepresentanten Paul Gosar fra Arizona.

«Det var en transseksuell venstreorientert ulovlig innvandrer ved navn Salvatore Ramos», tvitret Gosar idet han feilstavet Ramos' navn.

[ Profilert Texas-demokrat kastet ut av pressekonferanse om skoleskyting: – Dere gjør ingenting ]

Sprer kaos

I noen tilfeller blir desinformasjon om skytinger spredt på uskyldig vis av brukere som prøver å hjelpe til, mens i andre kan det være folk som misbruker sosiale medier for å samle inn penger eller få oppmerksomhet.

Noen sprer også desinformasjon bare for moro skyld for å skape kaos.

Men ytterliggående grupperinger, ofte på 4Chan, bruker masseskytinger og andre tragedier til å spre kaos, utfordre offentligheten og fremme skadelige teorier, sier Ben Decker i Mematica, som følger sosiale medier.

For dem som er offer for slike ondsinnede angrep på nett, kan falske anklager resultere i mer diskriminering, trakassering og vold.

Grovt eksempel

Et grovt eksempel er påstanden som den kjente konspirasjonsteoretikeren Alex Jones spredte om at Sandy Hook-massakren aldri fant sted, og at den var iscenesatt av politikere som vil ha strengere våpenlovgivning.

Familiene til flere av de drepte barna, som ble sterkt plaget på internett av folk som trodde på påstanden, saksøkte Jones.

Han tapte injuriesaken, og nettstedet hans, Infowars, gikk konkurs. Fortsatt verserer en sak i retten om hvor mye han må betale familiene i erstatning.

[ Våpenkampen blusser opp igjen: – USA er et dysfunksjonelt demokrati ]