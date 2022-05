Johnson drøftet Sverige og Finland med Erdogan

De to snakket med hverandre på telefon fredag, skriver nyhetsbyrået Reuters. Johnson sa at Sverige og Finland vil bli verdifulle nye medlemmer av alliansen, ifølge en talsperson for den britiske statsministeren.

I tillegg ba han Tyrkia forsøke å finne en løsning på uoverensstemmelsene med Sverige og Finland før et toppmøte i Madrid neste måned.

Erdogan har flere ganger sagt at han er motstander av svensk og finsk Nato-medlemskap og anklaget Sverige for støtte til kurdiske væpnede grupper.

Her mottar Nato-sjef Jens Stoltenberg den svenske og finske søknaden:

