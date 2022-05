Stoltenberg varsler økt tilstedeværelse i Østersjøen hvis Sverige søker Nato-medlemskap

Stoltenberg sier han er overbevist om at det vil bli funnet løsninger for landets sikkerhet i overgangsperioden mellom søknad og fullt medlemskap. Uttalelsene falt i et intervju med SVT torsdag.

– Vi skal huske at i det øyeblikk Sverige eventuelt søker, og Nato sier at de ønsker at Sverige skal bli med, har alliansen en sterk forpliktelse til å sørge for Sveriges sikkerhet, sier han.

Stoltenberg sier dette kan vises på flere måter, blant annet gjennom økt tilstedeværelse av Nato-styrker rundt Sverige og i Østersjøen.

