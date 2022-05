EU-presidenten åpner for å gi beslaglagte russiske verdier til Ukraina

Et forslag om at beslaglagte russiske midler bør gå til å reparere ødeleggelsene i Ukraina, er tidligere også fremmet i USA. Luksusyachter, herregårder, helikoptre, kunst og bankkontoer er blant det som er beslaglagt fra styrtrike russiske oligarker som omfattes av EUs og USAs sanksjoner.

I begynnelsen av april sa EU at verdier på omkring 30 milliarder euro er frosset. De er knyttet til sanksjonerte russere og hviterussere. Spørsmålet er nå hva som skal skje med midlene.

– Personlig er jeg helt overbevis om at det er ekstremt viktig å ikke bare fryse verdier, men også å gjøre det mulig å konfiskere midlene og gjøre dem tilgjengelige for gjenoppbyggingen av landet, sier Michel i et intervju med det statlige ukrainske nyhetsbyrået Interfax-Ukraina.

I april anslo den ukrainske regjeringen av det ville koste minst 565 milliarder euro å reparerer og gjenoppbygge ødeleggelsene den russiske invasjonen har forårsaket.

Ødeleggelser i Byshiv Den ukrainske byen Byshiv har blitt lagt i ruiner etter den russiske krigføringen.

[ Ukrainsk offiser: – Soldater dør i smerte inne i stålverket ]