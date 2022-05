Pågripelser, lange demonstrasjonstog og økt minstelønn – slik ble 1. mai markert verden over

I Istanbul i Tyrkia ble over 160 demonstranter pågrepet da de forsøkte å gå i 1. mai-tog og trosse et forbud guvernøren hadde lagt ned i byen.

Demonstrantene holdt «en uautorisert markering» og nektet å fjerne seg tross politiets advarsel, ifølge guvernøren.

Arbeidernes dag er en offentlig fridag i mange av verdens land, og søndag ble det holdt store markeringer som samlet tusenvis av mennesker.

For det meste gikk det fredelig for seg. Men i likhet med Istanbul var det sammenstøt mellom demonstranter og politi også andre steder.

Knuste vinduer

Arbeidernes dag markeres på storstilt vis i Frankrike. Landets gater var søndag fylt opp med demonstranter.

I Paris oppsto det raskt voldelige sammenstøt. Ungdommer brøt fra det største 1. mai-toget og ble møtt av en stort politioppbud for å spre bråkmakerne.

I Nantes ble vinduene til butikker og kontorer knust. Demonstrantene har sagt til AFP at de ønsket å sende en beskjed til president Emmanuel Macron, som nylig ble gjenvalgt, om at han ikke har fått en blankosjekk for de neste fem årene.

Tusenvis samlet seg

Franske fagforeninger markerte dagen med å gå sammen og be om bedre lønn og velferdsordninger, et opprop som kunne høres flere steder i Europa.

Det ble meldt om slagsmål i flere italienske byer, inkludert Torino. I den tyske byen Dortmund brukte politiet pepperspray og batonger mot demonstranter fra venstresiden. Samtidig samlet flere tusen seg i London og Madrid uten tegn til problemer.

I Cubas hovedstad Havanna viser bilder at demonstrasjonstoget fylte en hel aveny, både i lengden og bredden.

Hevet minstelønn

I Aten ble mer enn 10.000 demonstranter møtt med lovnader fra statsminister Kyriakos Mitsotakis om å heve minstelønnen med 50 euro i måneden.

– Vi hedrer arbeiderne med handling, ikke med slagord, skrev han på Twitter.

Også i Kenya lovet statsminister Uhuru Kenyatta en økning i minstelønnen på 12 prosent, men aktivister mener dette ikke er nok for å holde tritt med inflasjonen.

Krevde avgang

Stemningen var en annen på Sri Lanka, der demonstranter i månedsvis har krevd president Gotabaya Rajapaksas avgang. Landet står i sin verste økonomiske krise noensinne, noe som fikk demonstranter til å se rødt også på arbeidernes dag.

– I over en måned har presidenten barrikadert seg i presidentboligen. Det er på tide at vi drar han ut etter øret og sparker han ut, sa en representant for landets største opposisjonsparti Samagi Jana Balawegaya i en tale til de oppmøtte i Colombo.

