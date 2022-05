Ukraina og prisvekst i sentrum i 1. mai-talene

– Vi ser brutalitetens ansikt i ødeleggelse av liv, av ungdom og eldre, bygninger og sykehus, og mark som skal dyrkes, ikke bombes. Det er en krig som opprører fordi den rammer medmennesker, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om krigen i Ukraina i sin tale i Drammen.

Støre markerte sin første 1. mai som statsminister.

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø oppfordret alle land i Europa til å ta ansvar for ukrainske flyktninger.

– Ukraina kjemper en frihetskamp for demokrati og uavhengighet. Vår solidaritet er med det ukrainske folk, sa hun i sin appell, som ble holdt på flere arrangementer i Viken.

Hyllet opposisjonelle hviterussere

LO-leder Peggy Hessen Følsvik valgte å ta opp russere og hviterussere som går imot krigen og får merke konsekvensene av det.

– Verden rundt blir våre kamerater forfulgt for sin frihetskamp. I Hviterussland sitter nå 15 til 20 fagforeningsfolk fengslet for sin motstand mot krigen i Ukraina, sa LO-lederen.

Følsvik kom også med en sterk oppfordring om ikke å utsette russere i Norge for hat og trakassering på bakgrunn av landet de kommer fra.

– Storrengjøring

For første gang siden 2013 markerer Arbeiderpartiet 1. mai som regjeringsparti.

– Regjeringen er i gang med en storrengjøring i arbeidslivet, sa statsministeren.

Blant annet pekte Støre på at pensjon fra første krone er blitt innført i private tjenestepensjonsordninger. Han advarte også om at mange unge står utenfor arbeidet og lovet mer arbeid for å bøte på dette.

Tok opp høye priser

LO-lederen nevnte også at krigen i Ukraina vil få konsekvenser for nordmenns økonomi.

– Nettopp derfor er det så viktig at vi har en regjering som ikke sitter på hendene sine, sa hun.

Høye priser preget også talene til Bergstø og Rødt-leder Bjørnar Moxnes, spesielt høstens strømkrise.

– Markedskreftene har herjet med folk i vinter. Strømpriskrisen har bekymret mange. Vi har kjempet fram bedre støtteordninger for folk, sånn at regninga skal bli håndterbar for flere, sa Bergstø.

– Denne vinteren og våren har vanlige folk fått merke strømpriskrisen. Regjeringen har møtt krisen på en naiv og tafatt måte, sa Moxnes i en forhåndsinnspilt tale fra Youngstorget i Oslo.

Gikk tilbake til Tranmæl

Følsvik kalte på sin side politikken til Støres regjering et «taktskifte». Det pågående tariffoppgjøret var også et tema i talen, der hun blant annet gratulerte Handel og kontor (HK) med enighet i varehandelsektoren.

Støre avsluttet på sin side med en historisk parallell.

– Martin Tranmæl sa at vi måtte ha beina plantet i norsk jord, men ansiktet vendt utover. Det skal også vi. Gratulerer med dagen.

