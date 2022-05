Andersson har ikke bestemt seg om Nato-medlemskap

Før hun gikk på talerstolen i Sundbyberg for å holde tale på arbeidernes kampdag, svarte Andersson på spørsmål fra medlemmer av sosialdemokratenes lokallag.

– Vi må vurdere hva som er best og tryggest for Sverige. Jeg har ennå ikke noe svar på det spørsmålet. Det er både fordeler og ulemper med å være med i Nato, og fordeler og ulemper med å stå utenfor, sa hun.

Andersson har avvist kravet om folkeavstemning. Sosialdemokratene har opplyst at de fatter en beslutning senest 24. mai, men en avgjørelse kan komme før dette ettersom sosialdemokratene i Finland bestemmer seg alt 14. mai.

– Dersom de velger å gå med i Nato, da øker helt klart spenningen i vårt nærområde. Sverige blir mer utsatt om vi ikke blir medlem, sier Andersson.

En fersk meningsmåling Ipsos har utført for Dagens Nyheter, viser at den svenske statsministeren har 55 prosent av velgerne i ryggen, mot 56 prosent for én måned siden.

Andersson er den eneste av partilederne som har flere tilhengere enn motstandere, viser målingen.

Moderaternas leder Ulf Kristersson kommer på andreplass med en oppslutning på 34 prosent, 5 prosentpoeng lavere enn i mars.

