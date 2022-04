Ti fotballbaner med uberørt regnskog tapt hvert minutt i fjor

Klimaendringene gjør det vanskelig å reversere tapene, advarer forskerne.

Rundt 11,1 million hektar tredekke gikk tapt i tropene i 2021. 3,75 millioner hektar av dette var fra primærskog med gammel vekst, ifølge forskning fra Global Forest Watch, the World Resources Institute (WRI) og University of Maryland.

– Det er ti fotballbaner per minutt. Og det foregår i løpet av et år, sier Rod Taylor, som leder WRIs program for bevaring og gjenoppretting av skog.

Forskere beregnet at tapet av tropisk primærskog i 2021 resulterte i et utslipp på 2,5 gigatonn karbondioksid i atmosfæren, tilsvarende de årlige utslippene av fossilt brensel fra India.

Over 40 prosent av den totale tropiske primærskogen som gikk tapt i fjor, var i Brasil, hvor rundt 1,5 millioner hektar ble hogd ned eller gikk opp i røyk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen