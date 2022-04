Forhistoriske mennesker «så film» rundt leirbålet

Ifølge nyere forskning risset forhistoriske mennesker inn bilder på steinplater, som de så plasserte i det flakkende lyset ved leirbålet, for å gi bildene en illusjon av bevegelse. En slags tidlig versjon av animasjon. Interaksjonen mellom inngraveringene og lyset fikk formene til å bli levende, skriver CNN.

Platene var laget av kalkstein og ble gravd ut i Montastruc i Frankrike på 1700-tallet og starten av 1800-tallet. Forskere ved Universitet i York og Durham Universitetet har studert 50 av disse platene, som er en del av samlingen til British Museum. Steinplatene er omtrent 15 000 år gamle og viser dyr, stort sett hester, reinsdyr, hjort og bison, men også ulv og steinbukk.

Bildene som kom til live

Rosaaktige varmeskader rundt kanten på noen av steinene, gjorde forskerne oppmerksomme på at platene må ha vært plassert nært flammene. De rekonstruerte de inngraverte platene slik de ville sett ut originalt, med tynne hvite linjer, og plasserte de rundt et bål.

– Vi testet ut eksperimentet nattetid, så vi fikk se den fulle effekten. Det var et spennende øyeblikk, å se bildene komme til live, rett foran øynene våre, sier Izzy Wisher til CNN. Han er doktorgradsstudent på fakultetet for arkeologi på Durham University, og medforfatter av studien som ble publisert i forskningstidsskriftet PLOS ONE på onsdag.

– Alt handlet om dyr

De inngraverte platene kan også ha hatt en annen funksjon, nemlig å markere utkantene på leirbålet. Men forskerne mener studien deres indikerer at de ikke bare var funksjonelle, da kunne de jo like godt ha brukt steiner uten inngraveringer. Studien peker også på at menneskers hjerne er innstilt på å tolke skiftende lys og skygge som bevegelse.

– I disse menneskenes liv handlet alt om dyr. De fulgte etter dyr, jaktet på dyr, spiste dyr, lagde klær av dyrenes skinn og tenkte på dyr. Da er det nok sannsynlig at også historiene deres ofte handlet om dyr. Det er spennende å tenke på at disse bildene var del av historiene de fortalte rundt leirbålet. Mens de fortalte hva de hadde gjort den dagen, kom dyrene til liv, på steinplatene foran flammene, avslutter Wisher.

