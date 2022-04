Zelenskyj og Navalnyj uttrykker støtte til Macron

Bare fire dager før presidentvalget går begge ut med støtte til Macron og kritikk av hans utfordrer, høyrenasjonalistiske Marine Le Pen

Mens den fengslede opposisjonspolitikeren Navalnyj anklager Le Pens parti for korrupsjon og koblinger til Russlands president Vladimir Putin, er Zelenskyj mer forsiktig i sine uttalelser.

– Samtidig som jeg mener at jeg ikke har rett til å påvirke det som skjer i landet deres, vil jeg si at jeg har en relasjon til Emmanuel Macron, og jeg ønsker ikke å miste den, sier han til den franske TV-kanalen BMF.

Han kritiserer også Le Pens synspunkter når det gjelder konflikten mellom Russland og Ukraina.

Le Pen har tidligere uttrykt beundring for Putin. Hun har forsvart Russlands folkerettsstridige annektering av Krim-halvøya i 2014, og under valgkampen har hun sagt at hun vil legge ned veto mot en EU-boikott av russisk olje og gass hvis hun vinner valget.

– Hvis Le Pen forstår at hun tar feil, kan relasjonen vår endre seg, sier Zelenskyj i intervjuet med BMF.

Navalnyj la tidligere onsdag ut sin støtte til Macron på Twitter.

– Jeg vil uten å nøle be det franske folket om å stemme på Emmanuel Macron 24. april, skriver han.

Han anklager partiet til Le Pen, Nasjonal samling, for å ha mottatt et lån på 9 millioner euro fra banken First Czech-Russian Bank, som han mener Putin bruker til å hvitvaske penger.

