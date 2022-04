Bloomberg: Misnøye blant enkelte Putin-allierte

Opplysningene er ikke offisielt bekreftet. Men byrået skal ha snakket med ti forskjellige kilder med direkte kjennskap til situasjonen.

Ingen vil stå fram med navn, av frykt for reaksjoner hvis de uttaler seg offentlig. De ser foreløpig ingen mulighet for at noen vil utfordre Vladimir Putin – eller at Putin endrer kurs.

Men de forteller om personer i den russiske eliten som ser med økende uro på krigen. Det skal dreie seg om mennesker med høye stillinger i regjeringen og i statseide selskaper. De frykter angivelig at invasjonen var et katastrofalt feilgrep som vil sette Russland mange år tilbake.

Kildene forteller også at Putins svært begrensede krets av nære rådgivere er blitt enda mindre.

Beslutningen om å invadere Ukraina ble angivelig tatt av et svært lite antall personer: Putin selv, forsvarsminister Sergej Sjojgu, sjefen for den russiske generalstaben, Valerij Gerasimov, og det russiske sikkerhetsrådets leder Nikolaj Patrusjev.

Kun én høytstående tjenestemann har så langt sluttet i stillingen sin etter invasjonen: Klimautsending Anatolij Tsjubais.

Bloomberg har bedt Putins talsmann Dmitrij Peskov kommentere opplysningene, uten å få svar.

