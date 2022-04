Putin: Ukraina-krigen var uunngåelig

Sky News melder at de to statslederne diskuterte situasjonen i Ukraina og sanksjonene fra Vesten. I etterkant av møtet tok Putin spørsmål fra journalister, noe han sjelden har gjort siden krigen startet.

Putin sa ifølge Tass at krigen i Ukraina var uunngåelig, og at Russland ikke kunne tolerere det han omtaler som et folkemord i Øst-Ukraina. Samtidig understreket han at verden ikke kan isolere Russland, uansett hvor mye Vesten prøver på det.

– Våre soldater er modige, kompetente og effektive, sa Putin.

Den russiske presidenten fremhevet at han er trygg på at målene med det russerne omtaler som den militære spesialoperasjonen, vil bli nådd.

– Det er det absolutt ingen tvil om. Målene våre er forståelige og noble, sa Putin.

Hovedmålet er å hjelpe innbyggerne i Donbas-republikken, la han til.

Putin og Lukasjenko møttes i Blagovesjtsjensk helt øst i Russland, der det skal bygges et nytt romanlegg. Hviterussland er i likhet med Russland blitt ilagt sanksjoner fra flere vestlige land. Russland iverksatte angrepet på Ukraina delvis fra hviterussisk jord.

