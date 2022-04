Stille seremoni i Stockholm fem år etter terrorangrepet

Rundt 200 mennesker samlet seg torsdag på Sergels torg, som ligger like ved gaten der angrepet skjedde. Der ble det holdt flere taler fra et podium med fem lys, ett for hvert av ofrene. I tillegg ble et titall mennesker såret.

Blant deltakerne var statsminister Magdalena Andersson og kronprinsesse Victoria.

– I dag tenker vi på ofrene og deres pårørende, som naturligvis kommer til å ha med seg denne hendelsen hele sitt liv. Jeg husker den kjærligheten som ble vist i Stockholm og rundt omkring i Sverige etter denne hendelsen, og det tror jeg er noe som mange bærer med seg, sa statsministeren.

Mannen som kjørte lastebilen, usbekiske Rakhmat Akilov, er dømt til livsvarig fengsel for ugjerningen. Han ble pågrepet få timer etter angrepet og tilsto noen dager senere. Akilov hadde før angrepet lagt ut propagandavideoer fra IS på Facebook.

