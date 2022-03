Ukraina leder informasjonskrigen i sosiale medier

Selv om president Volodymyr Zelenskyj må holde seg skjul i bunkere i Kyiv – i frykt for både bomber og attentat, står han fram som en vinner i sosiale medier.

Presidentens daglige videotaler, som vanligvis offentliggjøres med engelske undertekster, har vakt stor oppsikt både nasjonalt og internasjonalt. Forsvars- og utenriksdepartementene legger også jevnlig ut oppdatert informasjon om den militære motstanden i Ukraina – illustrert med solide grafikker.

Kampanjen har så langt lyktes svært godt med å vinne støttespillere for Ukrainas sak.

Også vanlige ukrainere får stor oppmerksomhet når de legger ut videoer som viser suksessen på slagmarken – som videoen av bonden som bruker traktor til å frakte bort en russisk panservogn.

Selfies og videoer av vanlige mennesker som sitter gråtende i ruiner i restene av byene sine, vekker også stor medfølelse og engasjement blant mennesker over hele verden.

Ønsker å dokumentere

– I denne første fasen av krigen ligger ukrainerne klart foran i kampen om den internasjonale opinionen, mener Baptiste Robert, grunnlegger av Predicta Lab, et fransk selskap som kjemper mot desinformasjon.

– Det er svært imponerende å se det autentiske ønsket hos ukrainere å dokumentere hva som skjer i denne krigen. Når noe skjer, tar de fram telefonene sine, sier han.

Robert sier at det meste av det som legges ut fra ukrainsk side på Twitter, har vist seg å være ekte, men at faktasjekk i ettertid har vist seg at det også har vært påstander som har vært overdrevet.

I de første dagene av krigen ble det hevdet at 13 grensevakter mistet livet i forsvaret av en liten øy i Svartehavet, og de ble hyllet som helter. Men de hadde faktisk overlevd, noe de ukrainske myndighetene senere erkjente.

Ukrainas ambassade i Paris tilbakeviser at de forsøker å villede. – Vi lager ikke falske nyheter, hevder de.

Ikke verifiserte påstander

Det er selvsagt flere påstander eller videoer som ikke er blitt verifisert. Som for eksempel historier om «spøkelse fra Kyiv» – en stjernepilot som skal ha klart å skyte ned et titalls russiske krigsfly. Eller påstanden om at en kvinne skal ha klart å uskadeliggjøre en russisk drone med et glass syltede agurker.

Faktisk.no har publisert saker som har vært falske om Ukraina-krigen, og viser til Internasjonalt nettverk for faktasjekking, som avdekker påstander, bilder og videoer som er konstruerte.

Faktisk.no viser blant annet til et foto der man ser ukrainske barn vinke til ukrainske soldater på en stridsvogn. Bildet har blitt delt svært mye i sosiale medier. Men bildet er gammelt og dessuten iscenesatt.

Russerne er drevne

Russland anses som en dreven og slu aktør på nettet. Russland er blant annet anklaget for å spre desinformasjon under det amerikanske valget i 2016 slik at balansen tippet til fordel for Donald Trump.

Men i krigen mot Ukraina sliter Moskva. Den innledende fasen av krigen vært langt fra vellykket for Kreml, ifølge uavhengige observatører.

– Jeg ser at russerne stadig gjør ulike forsøk på å nå ut på informasjonsfronten, sier Emily Harding, nestleder for det internasjonale sikkerhetsprogrammet ved Senter for strategiske og internasjonale studier.

Hun sier at hun hadde ventet at Russland skulle spre mye desinformasjon om hvordan krigen går og vise at ukrainske styrker angivelig overga seg.

Knebler kritikerne

Kanskje er grunnen rett og slett at russiske myndigheter i virkeligheten ikke bekymrer seg så veldig mye om den utenlandske opinionen. Deres hovedanliggende kan være å holde oppe støtte for president Vladimir Putin og kneble all intern kritikk mot krigen.

Russiske myndigheter har de siste dagene stengt de siste frie mediene, de siste bastionene for ytringsfrihet i landet. De har blokkert Facebook og begrenset tilgangen til Twitter.

– Det er sant at ukrainerne hittil har vunnet informasjonskampen, men til sjuende og sist bryr Putin seg bare om hva hans egne tenker om ham, sier sa Darren Linvill, medieforsker ved Clemson University i USA.

– Jeg tror svært mange russere kjøper de russiske myndighetenes fortelling, legger han til.

Men som krigen på bakken, er informasjonskrigen også bare i startfasen, og dersom krigen i Ukraina blir lengre enn Kreml hadde sett for seg, vil man trolig se en ny utvikling i informasjonsstrømmen.

– Det blir en kamp om informasjon om områder som har falt, og områder der det fortsatt gjøres motstand, sier Robert.

Tips for å avsløre falske nyheter

Faktisk.no har flere tips om hvordan man kan finne ut om en nyhet er falsk eller ikke. De skriver blant annet at man bør finne ut hvordan nettstedet som formidler informasjon, beskriver seg selv og google hvordan det omtales av andre.

Og at det er lurt å lese flere artikler fra det samme nettstedet, for å se om de andre artiklene virker troverdig – og selvsagt oppsøke flere ulike kilder.

