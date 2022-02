Ser mot normalen – men har fortsatt mange innlagte og dødsfall

Teamet rundt president Joe Biden har begynt å forberede seg på en «ny normal» etter at omikronbølgen også i USA er på full retrett. Landet opplevde en ekstremt bratt smittetopp i midten av januar, en bølge som siden har falt like fort som den vokste. Antall smittede har nå falt til en tredel av hva det var på smittetoppens absolutt høyeste, og sykehusinnleggelser har gått ned i omtrent tilsvarende fart.

Utålmodigheten er nå stor hos en rekke delstater som så langt har hatt strenge koronaregler og som er dominert og styrt av Demokratene. En etter en har de den siste uka begynt å ta skritt mot en normal tilværelse, og letter på tiltakene – før de nasjonale myndighetene har gitt en klar exitstrategi for hvordan landet kan bevege seg fra krisetilstand til normalisering.

Dropper munnbindkrav

Fra torsdag var det i New York ikke lenger krav om munnbind innendørs for ikke-vaksinerte på arbeidsplasser, og det vil bli opp til hver enkelt bedrift. Før har det vært et krav enten å gå med munnbind eller ha bevis for at man er vaksinert, noe som har omfattet blant annet butikker og restauranter. Munnbind i skolene fortsetter, men vil vurderes i slutten av mars i New York. Flere andre stater med demokratiske guvernører har allerede sagt de vil slutte med munnbindkrav i skolen, det gjelder blant annet New Jersey, Connecticut og Delaware.

Det er gjennomgående demokratisk styrte stater som har hatt de strengeste koronarestriksjonene i pandemien i USA, så det at disse nå letter eller fjerner tiltak, er av betydning.

Det begynte med New Jersey, som på mandag erklærte at ville droppe munnbindkrav i skolen. Det utløste en dominoeffekt der flere demokratisk styrte stater fulgte etter med lignende lettelser.

– Budskapet er det samme: Disse guvernørene mener det er på tide å komme seg videre, sier Lisa Lerer, politisk reporter for The New York Times i podkasten The Daily.

Tidligere har såkalte svingstater, som verken er typisk republikanske eller demokratiske, lettet på restriksjonene, og nå gjør de «blå» demokratiske statene det samme.

– Det er et betydelig politisk skifte. Det reflekterer et skifte i folkeopinionen, selv i noen av de mest demokratiske områdene i landet, sier Lerer.

Også president Joe Biden og hans team i Det hvite hus begynner nå å forberede en exitstrategi ut av pandemien. Det hvite hus har hatt møter med helseeksperter for å planlegge dette, men har holdt igjen med å signalisere at det er tid for å gi lettelser. Flere delstater har altså nå likevel gått foran med allerede å fjerne tiltak – mange av tiltakene er bestemt på delstatsnivå.

Dersom smittetallene faller og det ikke kommer noen ny variant, «kan landet begynne å gå mot det vi anser som mer normalitet», mener USAs smittevernsjef Anthony Fauci. Men han mener situasjonen for USA fortsatt er uforutsigbar. (SHAWN THEW/AFP)

Flest syke i stater med få vaksinerte

Både Anthony Fauci, presidentens sjefrådgiver på pandemien, og Rochelle P. Walensky, sjefen for Centers for Disease Control and Prevention (CDC), har denne uka uttrykt optimisme når det gjelder pandemien i USA. Dersom smittetallene faller og det ikke kommer noen ny variant, «kan landet begynne å gå mot det vi anser som mer normalitet», sa Fauci i et intervju ifølge The New York Times. Men situasjonen er fortsatt uforutsigbar, advarer Fauci.

Rochelle P. Walensky sier det fortsatt er for tidlig at alle amerikanere skal droppe munnbind inne, og påpeker at det er forskjeller mellom ulike områder i USA når det gjelder pandemien.

– Sykehusinnleggelsene er fortsatt høye, og dødstallene er fortsatt høye, sier hun.

Selv om antall innleggelser har sunket, er det flere enn 100.000 som er innlagt med koronasmitte i USA.

Statene som for øyeblikket har flest innlagte i forhold til befolkning, er West Virginia, Alabama, Kentucky, Arkansas, Missouri og Oklahoma, ifølge Healthline. Disse er også blant statene i USA med lavest andel fullvaksinerte.

Flere døde

USA har dessuten nedslående tall på antall døde, som til sammen er over 900.000 i pandemien. Dødsratene på covid i USA, også under omikronbølgen, er langt høyere enn mange andre velstående land det er naturlig å sammenligne landet med. Når man ser på dødstallene sett i forhold til befolkningstall, lå USA langt høyere i desember og januar (perioden da omikron begynte å bli dominerende) enn for eksempel Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Belgia, Nederland, Canada, Australia, Sverige og Japan, viser en oversikt fra The New York Times.

– Dødsratene er så høye i USA – oppsiktsvekkende høye, sier Devi Sridhar, leder for program for global folkehelse ved Universitetet i Edinburgh.

Ser man på vaksinegraden i de nevnte landene havner USA på jumboplass. Her kommer forskjellene mellom statene i USA inn: Selv om enkelte stater – overveiende demokratiske – har en svært høy vaksineringsgrad, trekkes gjennomsnittet for landet ned av stater som har lav vaksineringsgrad, ofte overveiende republikanske.

Mens bare 64 prosent av hele befolkningen i USA er fullvaksinert, er tallene for fullvaksinerte i de andre landene nevnt ovenfor disse: Tyskland 74 prosent, Frankrike 77 prosent, Storbritannia 71 prosent, Belgia 77 prosent, Nederland 72 prosent, Canada 80 prosent, Australia 79 prosent, Sverige 74 prosent og Japan 79 prosent, ifølge oversikten OurWorldInData. (Norge står oppført med 73 prosent på den samme oversikten).

USA kommer dårligere ut på vaksinegrad selv om landet har tillatt vaksinering av en langt større del av befolkningen enn mange andre: Helt siden november har USA vaksinert barn ned til 5 år.

Tall fra en studie i Los Angeles under omikronbølgen viste at raten for innlagte var 23 ganger så høy for uvaksinerte som for vaksinerte med oppfriskningsdose, og 5,3 ganger høyere for uvaksinerte som for fullvaksinerte uten oppfriskningsdose. Studien vises til i ukerapporten på dødelighet fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) fra første uke i februar.

Men det som trekkes fram som den viktigste grunnen til at USA har høyere dødsrate enn flere av de andre landene, er at også færre av de eldre er vaksinert. Det gjelder ikke minst boostervaksinering: I USA mangler 43 prosent over 65 år boosterdose, mens bare 9 prosent over 65 mangler det i England.

De eneste store europeiske land som har høyere coviddødsrater enn USA denne vinteren, er Russland, Ukraina, Polen, Tsjekkia og Hellas.

