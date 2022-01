Skal du reise i Europa? Snart kreves tre doser for å få gyldig vaksinepass

Selv om omikronbølgen herjer i Europa nå, lever håpet hos mange om at det hele skal roe seg snart – og ikke minst om en mer normal vår og sommer. Samtidig har kravene til hva som skal til for å få et gyldig koronasertifikat for reising økt i EU.

Nylig vedtok EU nye regler som skal gjelde etter 1. februar når man skal reise i EU og EØS. Her er reglene som vil gjelde.

Hva er EUs koronasertifikat?

Reguleringen rundt EUs digitale koronasertifikat ble innført 1. juli 2021. Dette ble gjort for å sikre innbyggernes bevegelsesfrihet innenfor området. Sertifikatet er et digitalt bevis på at en person enten er blitt vaksinert mot covid-19, har tatt en fersk negativ test eller har gjennomgått covid-19. Reisende med gyldig bevis for vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 skal ikke underlegges noen reiserestriksjoner, ifølge EU.

Det er hvert lands nasjonale myndigheter som utsteder sertifikatet.

Hva er endret?

Da reguleringen først trådte i kraft i fjor sommer, var det ikke nok data om hvor lang beskyttelsen ville være etter vaksinasjon. Fram til nå har det derfor vært opp til hvert enkelt land å bestemme reglene for hvor lang gyldighet sertifikatene skulle ha etter fullvaksinasjon. Fra nå er det en felles godkjennelse for hvor lenge gyldigheten skal vare.

Hvem og hva gjelder reglene for?

Reglene vil gjelde for EU- og EØS-land, herunder Norge. I Norge vil Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Norsk helsenett tilpasse det norske koronasertifikatet og verifikasjonsappen i henhold til endringene i god tid før 1. februar, ifølge FHI. Egne regler gjelder for barn og unge.

Reglene gjelder i forbindelse med reising mellom land. EU oppfordrer medlemsstatene til å tilpasse sine regler innenlands til disse reglene, men dette kan hvert enkelt land vurdere.

Hvor lenge er koronasertifikatet gyldig?

Fra og med 1. februar 2022 vil to vaksinedoser gi gyldig EU-koronasertifikat kun i 270 dager (rundt 9 måneder) fra siste (andre) vaksinedose, skriver EU i sin pressemelding om de nye reglene for koronasertifikatet. (For endosevaksiner, som Johnson og Johnson, gjelder samme tidslengde etter den ene dosen, men dette gjelder svært få i Norge).

Om du derimot har tatt eller tar oppfriskningsdose med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensning.

«Slik det står nå, vil det ikke gjelde noen standard gyldighetsperiode etter oppfriskningsdoser, siden det ikke ennå er tilgjengelig tilstrekkelig data for hvor lang beskyttelse disse gir», skriver EU.

Hvorfor ni måneder?

EU anbefaler at en oppfriskningsdose tas innen seks måneder etter grunnvaksinasjonen, og har lagt på tre måneder for gyldigheten av sertifikatet for å sikre at enkeltland klarer å sikre at alle får tilgang til oppfriskningsdose innen den tid.

Hva med gjennomgått smitte?

EU har besluttet at påvist koronasykdom etter fullvaksinasjon ikke sidestilles med oppfriskningsdose, skriver Folkehelseinstituttet. Det betyr at dersom du har fått to doser vaksine, og deretter har gjennomgått covid-19, vil det ikke være ubegrenset gyldighet på sertifikatet på samme måte som ved gjennomført oppfriskningsdose.

«Påvist covid-19 gir gyldig koronasertifikat basert på gjennomgått sykdom fra dag 11–180 (som tilsvarer rundt 6 måneder). Når gyldighetsperioden har utløpt, trengs enten en oppfriskningsdose, en ny periode med gyldig sertifikat basert på påvist covid-19, eller eventuelt negativ test (i land som tillater det) for å få gyldig koronasertifikat», skriver Folkehelseinstituttet.

Kan man reise til et land i EU/EØS om man er uvaksinert?

EUs digitale sertifikat legger til rette for det gjennom testing, men dette vil likevel variere fra land til land.

«Fri bevegelse er en fundamental rett innen EU», skriver EU på sin informasjonsside om sertifikatet. Dersom man verken er vaksinert eller har gjennomgått covid-19, kan man i utgangspunktet få et sertifikat som viser negativ test (72 timers gyldighet for PCR-test, 48 timer for antigentest). Personer med negativ test skal være unntatt mulige karantenerestriksjoner, bortsett fra når man kommer fra et område med høy smitte, da dette kan kreves, skriver EU.

Men dette vil likevel ikke være nok i enkelte land: «Ulike land kan ha ulike krav, derfor er det fortsatt viktig at alle som skal ut og reise sjekker nettsidene Reopen EU», skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Folkehelseinstituttet utdyper dette i en e-post til Dagsavisen, og skriver:

«Gyldig koronasertifikat skal gjøre det enklere å reise, for eksempel ved at man får fritak fra innreisetiltak som adgangstest og innreisekarantene dersom situasjonen i landet tillater det. Vi har ingen oversikt over kravene i ulike land, som stadig endres, men dersom uvaksinerte tillates innreise må de belage seg på at de muligens må forholde seg til innreisetiltak. Enkelte land, eksempelvis Østerrike, tillater ikke uvaksinerte innreise som turister eller arbeidsreisende.»

For å bruke Østerrike som eksempel: Landet innførte strengere innreisekrav i desember. Følgende står på en informasjonsside om Østerrikes innreiseregler: «I tillegg til bevis for fullvaksinasjon eller gjennomgått covid-19, trenger du en negativ PCR-test eller bevis for oppfriskningsdose».

Betyr de varslede endringene i EUs reiseregler at man innen de nærmeste månedene er nødt til å ta en tredje dose for å reise i EU?

Man vil med kun to doser ikke lenger ha et gyldig sertifikat basert på vaksinasjon når dette utløper (ni måneder etter andre dose). Det vil fortsatt være mulig i noen land å komme inn basert på testing og eventuelle restriksjoner i tillegg – men igjen kan dette være forskjellig fra land til land.

På spørsmål fra Dagsavisen om det vil være helt nødvendig å ta tredje dose for å reise i EU, skriver Folkehelseinstituttet dette i en e-post:

– Det er ikke nødvendig for reise til alle land, men til noen. FHI overvåker ikke andre lands stadig skiftende krav og anbefalinger. Flere land enn Østerrike kan ha innført lignende tiltak. Den reisende er selv ansvarlig for å sette seg inn i de aktuelle reglene som gjelder for transittland og reisedestinasjon, og holde seg oppdatert fram til avreise og hjemreise.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet sa til Dagbladet tidligere i januar at de varslede EU-reglene er et «litt problematisk standpunkt for Norge».

– Her vil folk kanskje også føle seg tvunget til å ta en tredje dose, som i utgangspunktet kanskje ikke trenger det, særlig folk under 45 år, sa Forland til Dagbladet.

– Rådet er vel at man må innstille seg på at vi er en del av Europa, og dersom en må reise, trenger en et gyldig pass for å kunne komme til mange land i Europa. Og så får vi diskutere videre hvordan dette bør se ut framover. Etter hvert som omikron brer om seg, så vil jo dette bli en sykdom som blir mer endemisk, at det blir mer vanlig at denne sykdommen er til stede i alle land, og da vil et vaksinepass for å kunne reise ha mindre verdi, sa Forland.

I Norge har helsemyndighetene gitt følgende grupper anbefaling om å ta oppfriskningsdose:

Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere.

Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene.

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Det er ikke gitt anbefaling om oppfriskningsdose til ellers friske personer mellom 18–44 år, men de skal få tilbud om det.

