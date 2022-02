Omikron-undervariant funnet i 57 land

Omikronvarianten av koronaviruset ble raskt dominerende etter at den først ble påvist i det sørlige Afrika for ti uker siden. Den står for over 93 prosent av alle koronavirus-prøver som er tatt den siste måneden.

Omikron har fire undervarianter: BA. 1, BA. 1.1, BA. 2 og BA.3. De to første av disse utgjør fortsatt mer enn 96 prosent av alle omikron-prøver som er tatt, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Men den siste tiden har det vært klar økning i BA. 2-undervarianten, som har flere mutasjoner fra den opprinnelige omikronvarianten. BA. 2 er nå påvist i 57 land, og i noen av disse landene utgjør BA. 2 nå over halvparten av alle sekvenserte omikron-tester, ifølge WHO.

Lite er fortsatt kjent om BA. 2-undervarianten, og Maria Van Kerkhove, en av WHOs fremste koronaeksperter, ber derfor om at det gjøres flere undersøkelser.

Hun understreker at covid-19 er en farlig sykdom uansett hvilken variant man snakker om, og at folk bør gjøre det de kan for å unngå å bli smittet.

– Folk må være klar over at viruset fortsetter å spre seg og at det fortsetter å utvikle seg, sier hun.

Tirsdag advarte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus mot å erklære seier over koronaviruset, samme dag som Danmark fjernet alle tiltak og samme dag som Norge kunngjorde fjerning av nesten alle tiltak.

– Det er for tidlig for ethvert land å enten overgi seg eller erklære seier over koronaviruset, sa han.

