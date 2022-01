Ulykken skjedde lørdag morgen i en forstad, ifølge Seven News.

Bilen fortsatte for egen maskin i flere hundre meter etter eksplosjonen før den traff et parkert kjøretøy. Den 43 år gamle mannen som satt i bilen, ble funnet død.

Politiet vet lite om bakgrunnen for hendelsen hittil. 43-åringen regnes ikke som offer for en forbrytelse. Han besøkte hjemmet til ekskjæresten kort tid i forveien, og skal være far og tidligere soldat.

(©NTB)