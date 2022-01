Euromonitor: Her er årets globale forbrukertrender

Euromonitors årsrapport definerer ti globale trender som påvirker forbrukeratferd, og dermed også hvilke områder som bør påvirke forretningsstrategier i året som kommer.

Ikke overraskende vil de to årene med pandemi fortsette å prege hva vi gjør. I 2021 opplevde folk radikale endringer, noe som motiverte forbrukere til å være mer bevisste når de tok valg, og de fattet også mer ambisiøse beslutninger. Generelt spår analytikerne at forbrukere i verden nå setter planer ut i livet, og brenner etter å gripe øyeblikk og sjanser som byr seg.

De ti trendene er beskrevet ved hjelp av ti forbrukertyper, deres verdier, erfaringer og behov framover.

1. Den forberedte forbrukeren

Forbrukere vil venne seg til å finne kreative løsninger for å sikre at de får tak i produkter eller være klar over de nest beste alternativene, og være forberedt på at nye forstyrrelser i forsyningskjeden kan forårsake massiv mangel på alt fra drivstoff til mat.

Etter perioder med tomme hyller og importstopp har 36 prosent av næringsdrivende sagt at de tror leveranseproblemer blir den mest betydningsfulle ringvirkningen av pandemien for deres bedrift. 28 prosent sier de har forsøkt å handle mer lokalt, delvis som følge av behovet for å kunne sikre seg tilgang på varer og tjenester.

Det vil også begrense usikkerheten hvis man kan kutte antall ledd i forsyningskjeden som er sårbare for nedstenging og sykefravær. Det vil komme flere muligheter for å handle direkte på nett og få varer og tjenester levert på døra.

På shopping på matmarked i Mexico, januar 2022. Dette er et av stedene i verden som opplever økte priser på kjøtt, frukt og kylling, og utfordringer med å få tak i varene forbrukerne vil ha. Det bidrar til at flere har en plan B. (GINNETTE RIQUELME/AP)

2. Den klimabevisste

Økoangst og klimakrise vil virkelig drive en gruppe forbrukere til ekte miljøaktivisme. Det holder ikke lenger å ha en intensjon om handling i framtiden. Det er allerede i gang: I 2021 reduserte 35 prosent av verdens forbrukere aktivt og bevisst karbonutslippene sine, og 67 prosent oppgir at de har levd mer miljøvennlig.

Grønn aktivisme og nullutslippsmål vil føre til at forbrukere forventer at merkevarer også endrer sin atferd og tar ansvar. Det spås flere muligheter for kunne få miljøsertifisert produkter og tjenester. Folk vil også forvente mer innsyn i produksjonsmetoder og arbeidsforhold, slik at de kan ta informerte valg.

En kajakker padler på Lake Oroville i California i august, tross ekstremt lav vannstand. Klimaendringer og større grad av kunnskap vil føre til at flere tar miljøbevisste valg for å få en endring – og griper sjansen til å oppleve det de ønsker før det er for sent. (Ethan Swope/AP)

3. Digitale seniorer

I løpet av pandemien har eldre forbrukere gått fra digital motstand og overgitt seg til nettbaserte løsninger da det ikke var noe alternativ. Antallet personer over 60 år i verden vil øke med 65 prosent fram mot 2040 og da utgjøre over 2 milliarder mennesker.

Nå begynner de å mestre teknologien. Over 45 prosent av de over 60 år brukte i 2021 banktjenester på mobilen. Eldre forbrukere vil bli enda mer kunnskapsrike og ta i bruk flere muligheter, men på sin måte, noe markedet må rette seg inn mot. Dette er nemlig en relativt velstående gruppe, og de har mye tid. Besteforeldre har for eksempel en annen interaksjon med barn på Tiktok enn foreldre har. Løsninger bør i større grad skreddersys behovene til dette utvidede forbrukersegmentet på nett.

4. Økonomiske vinnere

På verdensbasis vil en mer demokratisk pengeforvaltning fortsette å gi stadig flere mulighet til å styrke økonomisk kompetanse og sikkerhet. Mer enn halvparten av verdens forbrukere tror de vil få det bedre økonomisk de neste fem årene.

Samtidig øker mistilliten til store markeder og banker, og flere sikrer seg kontroll over egne finanser ved å slutte å være økonomiske analfabeter. Det gjøres enklere ved hjelp av apper som retter seg mot forbrukere, er lette å forstå og lærerike.

Flere kjeder er allerede i gang med å imøtekomme kravene fra forbrukere om alternative betalingsmetoder, fordelsprogram med reelle fordeler og mulighet for investeringer.

5. Å velge et liv

Pandemien har fått et stort segment forbrukere til å gripe fatt i livet sitt og gjøre til dels drastiske, personlige endringer. Flere vil faktisk leve et liv som gjenspeiler verdiene deres, det de brenner for og ønsker å få gjort.

I undersøkelsen fra 2015 svarte bare 12 prosent at de prioriterte egentid i hverdagen – i 2021 var det doblet til 24 prosent. I USA sluttet 4 millioner i jobben sin bare i juli i fjor, og ytterligere 4 millioner sa opp i august. Tre holdninger har særlig blitt mer vanlige: Folk ønsker å bruke pengene sine på opplevelser heller enn ting. Flere enn før sier at de tror at de og deres handlinger kan utgjøre en forskjell i verden, og flere sier at tro eller det spirituelle er en viktig del av livet deres.

Folk vil realisere drømmer og verdier før det er for sent. Det er flere enn før som sier at de skiller klart mellom jobb og privatliv.

Klimabrølet Flere begynner å gjøre ord til handling – klimabevissthet og nullslippsamfunn blir i større grad stikkord når folk tar grep i livet sitt. (Ali Zare/NTB)

6. Metaverse-bevegelsen kommer

Vet du ikke hva metaverset er, er det bare å bli vant til det nå. Oppkalt etter Facebooks moderselskap Meta er dette sosiale, digitale 3D-systemer der vi vil begynne å danne 3D-nettverk og mingle med hverandre i langt større grad. Salget av utstyr for dette, øker allerede. Globalt salg av AR/VR-headset økte med 56 prosent fra 2017 til 2021.

Vi er godt i gang: 38 prosent av verdens forbrukere deltok i spill på nett med andre fra hele verden i 2021 – ukentlig! Det er opp fra 29 prosent som var aktive i 2015.

Med denne økte sosiale omgangen, ikke bare med jobbmøter og spill, øker behovet for å finne sin egen identitet på nett – er du samme person der som i den fysiske verden? Hva hvis du får velge? Her spås det å være store markedsmuligheter.

7. Gjenbrukerne

Denne trenden vil bare fortsette å gripe om seg, alt fra gjenbruksbutikker og utendørsmarked til digital markedsplasser à la Finn.no og spesialside for vintage. En av tre handler brukt minst annenhver måned.

Disse forbrukerne vil ha det unike, det rimelige OG det bærekraftige. Igjen ga pandemi og nedstenging en dytt til utviklingen. Med stengte møbelforretninger, søkte folk opp selgere på nett. Undertrend her er at man ikke bare skal eie en gjenstand – man skal oppleve den, kjenne historien og når du selger noe, vil du vite hvem som overtar.

Å kjøpe brukt er fremdeles praktisk og rimelig, men vil bli enda mer trendy nå som flere ønsker seg et unikt uttrykk og å være miljøbevisst. (Berit Keilen/NTB)

8. Bybefolkning på landsbygda

Disse forbrukerne har fått nok av trange, dyre storbyer, og flytter til tryggere, renere og grønnere nabolag. Igjen henger det sammen med behovet for å gripe muligheten til å leve i henhold til med egne verdier.

I hele verden har tettbefolkede storbyer sett at flere ønsker å flytte vekk fra trafikk og forurensing og få seg mer boltreplass. Ikke alle har sjansen, og det har åpnet for en annen undertrend: Det beste av to verdener. Har er det blitt vanligere med kjøkkenhage på balkonger, delvis innglassing av uteplass for at den skal kunne brukes mer,

Ikke minst sier en stor andel, 37 prosent, at de ser for seg å fortsette å jobbe fra hjemmekontor i framtiden.

Ekstrem urbanisering fører til at flere flytter ut på landet og en idyllisering av et liv i pakt med naturen. (P3472 Frank May/NTB)

9. Elsk-deg-selv-bevegelsen

Ekthet, aksept og inkludering er stikkordene når forbrukere i større grad tar valg – og får vaner – i tråd med at de omfavner sitt sanne jeg og virkelig setter pris på den de faktisk er. Denne bølgen preges i stor grad av optimisme. 56 prosent sier de forventer å være mer fornøyde med seg selv og livet sitt de neste fem årene.

Inkludert i dette er å akseptere alle kulturer, religioner, kjønn og legninger og særlig utseende. Stil, størrelse, alder og hudfarge – alle skal få være den de er og få det de fortjener, og det er å være den beste versjonen av seg selv.

Vi skal ta vare på den vi er og leve sunt, men det skal være behagelig.

Deg selv i sentrum – uansett – og ta bilde av det. Verden åpner i større grad opp for alle de ulike individene den rommer, alle har verdi og behov., de skal følges opp. Her er det hinduer som foreviger minnet om en hellig dukkert i Sangam. (Rajesh Kumar Singh/AP)

10. Sosialiseringsparadokset

Det vil utvilsomt være ulikt hvor komfortable folk er med å vende tilbake til sitt prepandemiske liv. Varierende komfortnivåer med hensyn til samvær, hvor mange man er og hvor nærme man går, vil skape ulike målgrupper. I 2021 – også i perioder med lavt smittenivå – tok 76 prosent av forbrukere verden over grep om helse og sikkerhet når de beveget seg ut blant andre.

Forbrukere vil ønske å ha et valg – møtes personlig eller interaktiv på nett – de vil ha ulike ønsker i utelivet, noen vil komme til å ha høyere krav til mulighet for å holde avstand.

Vår sosiale omgang med andre vil aldri gå tilbake til å være slik den var før covid-19, spår analytikerne. Her hilser Kuwaits utenriksminister Sheikh Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah på sin kinesiske motpart Wang Yi i Jiangsu-provinsen i forrige uke. (Ji Chunpeng/AP)

Nye spilleregler

Trendene er generelt preget av en gjennomgående større grad av optimisme og tro på løsninger enn tidligere år. Graden av optimisme avtar med alderen, men også de eldste har tro på framtiden. Sentralt i dette er at forbrukere nå vet hvordan målene kan nås, og det øker troen på at de selv kan bidra til å utgjøre en forskjell.

– Bedrifter er nødt til å utvikle seg like raskt som forbrukeratferden endrer seg, sier leder for livsstil Alison Angus i Euromonitor International.

Han tror ikke det vil lønne seg å gå tilbake til spillereglene man fulgte før covid-19.

– Det vil neppe generere de samme resultatene fremover.

