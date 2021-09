Derfor er det bensinkrise i Storbritannia

Hva har skjedd?

De siste dagene har det vært lange køer ved bensinstasjonene i Storbritannia, noen steder mange kilometer, og folk har ventet i timevis for å få fylt bensintankene. Noen steder har kundene sovet i bilene sine for å forsøke å sikre seg bensin.





Hvorfor skjer det?

Bensinkunder er redd for at det ikke skal være nok bensin på bensinstasjonene. Årsaken er en krise som har bygget seg opp over flere uker i Storbritannia: Mangelen på lastebilsjåfører. Det er anslått at det nå er mangel på 100.000 sjåfører i landet, og det rammer en rekke bransjer, alt fra supermarkeder, spisesteder og ulike butikker. Panikken blant bensinkunder ble utløst da oljeselskapet BP for få dager siden sa at det var nødt til midlertidig å stenge noen bensinstasjoner fordi man ikke hadde sjåfører til å frakte drivstoff til stasjonene. Det er altså ikke mangel på bensin i landet som har vært problemet i utgangspunktet.

– Det er ikke noen mangel. Det viktigste er at folk bare kjøper bensin som normalt. Dette ville vært fullstendig håndterbart om vi ikke hadde hatt masse mediedekning rundt at det var mangel, og så deretter publikums reaksjon på det, sa miljøminister George Eustice mandag.

Men nå som mange har hamstret, er det faktisk en reell mangel på drivstoff på bensinstasjonene.

Hvorfor mangler det lastebilsjåfører?

Det pekes på en kombinasjon av årsaker. Statsminister Boris Johnson har påpekt at dette er noe mange land sliter med, og det er riktig at det også er et problem i flere europeiske land. Men Storbritannia har vært ekstra hardt rammet.

En årsak er brexit, som har ført til at mange ikke-britiske sjåfører som tidligere jobbet i Storbritannia, nå har reist hjem igjen. Da Storbritannia gikk ut av EU, gikk landet også ut av det indre marked, som blant annet innebærer fri bevegelse av arbeidskraft mellom landene. Storbritannia valgte en såkalt hard brexit, der mange bånd ble brutt. Norge, Island og Liechtenstein har for eksempel tilgang til et felles marked med EU gjennom EØS-avtalen, men en slik løsning valgte ikke Storbritannia. Brexit har ført til mer kompliserte immigrasjonsregler.

Da koronapandemien kom var det enda flere som dro. Pandemien har også skapt en forsinkelse i oppkjøringer for å ta sertifikat for tungtransport. Dermed er prosessen med å få nye sjåfører på veiene forsinket.

I bunn ligger også at dårlige arbeidsforhold har ført til mangel på rekruttering til yrket, mener mange. Det er derfor få briter som har søkt seg til yrket, og når de utenlandske forsvinner, merkes dette godt.

Hva gjøres for å løse problemet?

Militæret står klare for å hjelpe til ved at sjåfører derfra kan frakte bensin til bensinstasjonene.

Men én ting er det umiddelbare problemet med å få ut bensin til bensinstasjonene, en annen ting er å få nok tungtransportsjåfører, som trengs til frakt av varer i en rekke bransjer. Her er ulike løsninger foreslått.

Transportdepartementet har gjort endringer som skal gjøre det raskere å få sertifikat for tungtransport. Regjeringen har også sendt brev til nesten en million sjåfører som har sertifikat for tungtransport, men som ikke jobber i bransjen lenger, der de ber dem om å komme tilbake.

Regjeringen har også bestemt at det skal utstedes visa for 5.000 utenlandske tungtransportsjåfører i et midlertidig program som skal vare til jul. Men dette vil ikke løse problemet, ifølge enkelte næringslivsledere.

Bransjeorganisasjoner i Europa sier dessuten at siden det er mangel også i andre europeiske land, er det ikke sikkert Storbritannias problem løses av dette.

– EU-arbeidere vi snakker med vil ikke dra til Storbritannia for et korttidsvisum for å hjelpe Storbritannia ut av trøbbelet de har laget for seg selv, sier Edwin Atema i den nederlandske fagbevegelsen.

