Macron sier han vil «ergre» de uvaksinerte. Nå strammes det inn i flere land

– Jeg vil ikke ergre det franske folk. Men de uvaksinerte vil jeg virkelig ergre. Og derfor kommer vi til å gjøre det så lenge dette varer. Det er strategien, sa Frankrikes president Emmanuel Macron til avisen Le Parisien. Macron brukte verbet «emmerder», som kan oversettes med ergre, plage, bry, irritere, gjøre livet surt.

Den utilslørte beskjeden fra presidenten har skapt sterke reaksjoner fra motstandere.

– Ingen helsekrise rettferdiggjør slike ord, sier Bruno Retailleau, som er leder for høyrepartiet Les Républicains i Senatet, ifølge France 24.

Macrons uttalelser kom akkurat idet den franske nasjonalforsamlingen nettopp skal vurdere sterkere lut mot de uvaksinerte: Hvorvidt bruken av koronapasset skal utelukke uvaksinerte fra en rekke møtesteder og aktiviteter.

Skal stenges ute

Regjeringen i Frankrike har foreslått at man fra 15. januar må være vaksinert eller ha gjennomgått covid-19 for å få et gyldig koronapass – det skal ikke lenger være mulig å bare vise en fersk negativ test. Ifølge en måling støtter 66 prosent forslaget.

Frankrike har allerede hatt en svært utstrakt bruk av det såkalte helsepasset lenge. Det må vises når man for eksempel skal inn på kafeer, restauranter, kinoer, museer, konserter, treningssentre eller langdistansetog. Det ble innført i sommer, og førte umiddelbart da til en økning i antall vaksinerte, men ble samtidig møtt med demonstrasjoner.

Nå vil altså Macron gå et skritt lenger.

– I et demokrati er den verste fienden løgner og dumhet. Vi legger press på de uvaksinerte ved å begrense, så mye som mulig, deres tilgang til aktiviteter i det sosiale livet, sa Macron i intervjuet i Le Parisien denne uka.

President Emmanuel Macron drakk et glass vin på café med ordfører Nicolas Sansu i byen Vierzon i desember. Å gå på café vil ikke bli mulig dersom man verken er vaksinert eller har hatt covid-19, om Macron får det som han vil. (LUDOVIC MARIN/AFP)

Han understreket at han ikke vil vaksinere med tvang.

– Jeg vil ikke sende dem i fengsel. Så vi må fortelle dem, fra 15. januar: Dere vil ikke lenger kunne gå på restaurant. Dere vil ikke lenger kunne gå og ta en kaffe, dere vil ikke lenger kunne gå på teater, dere vil ikke lenger kunne gå på kino, sa Macron.

Politisk motstander Bruno Retailleau er blant dem som har reagert:

– Emmanuel Macron sier han har lært seg å elske franskmenn, men det virker som om han spesielt liker å mislike dem. Vi kan oppmuntre til vaksinering uten å fornærme noen eller presse dem til radikalisering, sier Retailleau.

Også flere andre har reagert, blant dem Marine Le Pen fra ytre høyre, som er Macrons hovedutfordrer foran presidentvalget til våren, dersom Macron bekrefter at han søker gjenvalg. Hun kaller ordbruken «uverdig» for en president. Også Jean-Luc Mélenchon, kandidat fra den venstre enden av spekteret, har reagert sterkt.

Nettopp faren for økt polarisering og fiendtlighet i samfunnet er en av innvendingene mot å utelukke uvaksinerte. Men mange ser det som et nødvendig tiltak idet pandemien nærmer seg to år, og vaksinasjonsgraden i de fleste land begynner å nå, eller har nådd, et metningspunkt.

– 90 prosent av franskmennene er vaksinert, det er et flertall som et utslitt av restriksjonene, sier en nær rådgiver av Macron til Politico.

Ifølge EU-organet ECDC er 87,2 prosent av dem over 18 år i Frankrike fullvaksinert, mens andelen av hele befolkningen er 73,6 prosent.

[ Stadig flere land innfører koronapass: Hvilken effekt har det? ]

Flere land strammer inn

Dersom Frankrike innfører den nye innstrammingen i koronapasset, er landet ikke alene om å skru til ytterligere med hardere virkemidler i pandemien.

I Italia må man vise bevis for vaksinasjon eller gjennomgått smitte dersom man skal spise på restaurant. Kun en negativ test holder ikke lenger. Her fra en restaurant i Napoli. (CIRO DE LUCA/Reuters)

Stadig flere land i Europa bruker koronapass i en eller annen form. I de fleste land gir et koronasertifikat gyldig inngang dersom det viser at man er fullvaksinert, har gjennomgått koronasykdom de siste månedene eller har en svært fersk negativ test. Dermed kan i prinsippet alle komme inn på en eller annen måte.

Men noen land har nå strammet inn, slik at bare en negativ test ikke er nok. Blant dem er disse landene:

I Østerrike har det siden 12. desember kun vært vaksinerte eller personer med gjennomgått smitte de siste seks måneder som kan få gyldig koronapass for å komme inn på steder.

har det siden 12. desember kun vært vaksinerte eller personer med gjennomgått smitte de siste seks måneder som kan få gyldig koronapass for å komme inn på steder. I Tyskland har det fra 18. november vært slik at det såkalte 2G-systemet gjelder dersom antall covid-innlagte er over et visst nivå: Da er det kun vaksinerte eller personer med gjennomgått smitte de siste seks måneder som kan få gyldig koronapass for å komme inn på steder. Om antall innlagte passerer nok et nivå, må man ha negativ test i tillegg til bevis på vaksinasjon eller tidligere smitte.

har det fra 18. november vært slik at det såkalte 2G-systemet gjelder dersom antall covid-innlagte er over et visst nivå: Da er det kun vaksinerte eller personer med gjennomgått smitte de siste seks måneder som kan få gyldig koronapass for å komme inn på steder. Om antall innlagte passerer nok et nivå, må man ha negativ test i tillegg til bevis på vaksinasjon eller tidligere smitte. Italia har brukt koronapass svært utstrakt i mange måneder. Først gjaldt det kun noen steder, og man kunne ha en negativ test. Så ble bruken strammet inn i desember, etter det fikk personer som ikke er vaksinert eller har gjennomgått smitte ikke komme inn på steder som innendørs restauranter og barer, hoteller, treningssentre, skiheiser osv. Nå vurderes en ytterligere innstramming: At man ikke kan komme inn på arbeidsplassen uten bevis på vaksinasjon eller gjennomgått smitte. Vaksinekrav gjelder allerede for en rekke yrkesgrupper, blant annet helsearbeidere og lærere.

[ Noen land innfører vaksineplikt, men det er ikke en ny idé. Hva betyr det, og virker det? ]

Bruker koronapass

Andre land har innført koronapass på enkelte områder, men med mulighet for å vise test, og som dermed ikke gjelder kun vaksinerte og dem med gjennomgått smitte. Blant annet disse:

Spania: I Spania har alle regionene hver sine regler og ulik bruk av koronapass.

I Spania har alle regionene hver sine regler og ulik bruk av koronapass. Portugal: Koronapass kan kreves for å komme inn på restauranter, barer, treningssentre og lignende.

Koronapass kan kreves for å komme inn på restauranter, barer, treningssentre og lignende. Danmark: Krav om å vise koronapass ved enkelte arrangementer.

Krav om å vise koronapass ved enkelte arrangementer. Sverige: Fra 1. desember ble det innført at arrangører kan kreve koronapass for arrangementer med flere enn 100 deltakere innendørs, og hvis de ikke gjør det, må visse krav innfris.

Fra 1. desember ble det innført at arrangører kan kreve koronapass for arrangementer med flere enn 100 deltakere innendørs, og hvis de ikke gjør det, må visse krav innfris. Storbritannia: England innførte i desember at man måtte vise koronapass på nattklubber, innendørslokaler uten faste plasser og med mer enn 500 mennesker, og diverse andre større arrangementer, også ute. Skottland, Nord-Irland og Wales hadde allerede innført koronapass på ulike bruksområder.

I Norge er det ikke avklart om det skal tas i bruk koronapass. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa før jul at en ny lovhjemmel om koronapass blir sendt på høring over nyttår.

