Strammer inn mot omikron: Kan nå én million tilfeller per dag

Idet omikronviruset er i ferd med å skylle over landet, er statsminister Boris Johnson mer presset enn noen gang, også fra sine egne partifeller.

Tirsdag stemte et flertall i Underhuset i parlamentet for å innføre koronapass i England, slik regjeringen har foreslått. De stemte også blant annet for munnbindpåbud de fleste steder innendørs, og for vaksinekrav for helsearbeidere fra april. Tiltakene er en del av den såkalte plan B, som lenge har vært diskutert i Storbritannia, men som regjeringen har vegret seg for å gå til.

En million daglig?

Storbritannia kan nå en million nye omikronsmittede per dag innen utgangen av desember, advarte regjeringens øverste rådgiver på folkehelse, doktor Susan Hopkins, denne uka. Det antas nå ut fra analyser at over 50 prosent av smittetilfellene i London er omikron. Antall covid-pasienter på sykehus i London er nå det høyeste siden mars. De fleste av dem er ikke vaksinert eller ikke fullvaksinert, skriver London-avisen The Evening Standard. Dette er imidlertid fortsatt nesten utelukkende deltatilfeller, siden det så langt kun er meldt om ti innlagte med omikron i landet.

Antall smittetilfeller i Storbritannia antas å doble seg hver andre til tredje dag. Det antas at 200.000 ble smittet av omikronvarianten mandag, og mellom 300.000 og 400.000 onsdag. Hopkins advarte om at helsevesenet kan komme under sterkt press selv dersom omikron viser seg å gi mildere sykdom for de fleste, nettopp fordi så mange kan bli smittet.

Fra onsdag 15. desember må man i England vise koronapass på nattklubber, innendørslokaler uten faste plasser og med mer enn 500 mennesker, utendørsarrangementer uten faste plasser med mer enn 4.000 mennesker, og alle arrangementer med mer enn 10.000 mennesker. Koronapasset er gyldig om man enten er fullvaksinert, kan vise til negativ test nyere enn 48 timer, eller har et unntak.

Nasjonene i Storbritannia har hver sine koronaregler, og Skottland, Nord-Irland og Wales hadde allerede innført koronapass på ulike bruksområder.

Fest og krise

Men selv om regjeringen fikk flertall, møtte Boris Johnson den største motstanden blant egne partifeller siden han ble statsminister, for 99 konservative parlamentsmedlemmer stemte mot regjeringen. Det ble likevel flertall for regjeringen, blant annet på grunn av Labours støtte.

Statsminister Boris Johnson i Underhuset onsdag. (REUTERS TV/Reuters)

Labour-leder Keir Starmer mener statsministeren er kraftig svekket.

– Det bekrefter at han er for svak til å utøve de grunnleggende funksjonene hos regjeringen, sier Starmer.

Boris Johnson står nemlig midt oppe i en rekke problemer nå som er så store at mange har spurt seg om han overlever som leder i partiet.

Ett av dem er den såkalte julefestskandalen som er blitt rullet opp rundt regjeringen, og som har fått selv regjeringsvennlige kommentatorer og konservative politikere til å rase. I den mest omtalte festen er ansatte i kretsen rundt statsministeren anklaget for å ha deltatt på en fest i Downing Street 18. desember i fjor – i en tid da folk i London verken fikk lov til å møtes innendørs utenom husstandene eller besøke slektninger på sykehjem. Flere andre sammenkomster eller fester skal også ha blitt holdt, men statsministeren har sagt at han ikke visste om det, noe mange ikke tror på.

Sinne

Årsakene til at mange konservative stemte mot regjeringens innstrammingstiltak er blant annet at mange av dem er imot tiltak som griper inn i folks frihet.

– Motstanden var også en demonstrasjon av sinne blant toryene over mange nylige tabber i nummer 10 – dårlige vurderinger, dårlig håndtering – som har opprørt mange parlamentsmedlemmer, skriver politisk redaktør Laura Kuenssberg i BBC.

Spørsmålet er hvor sterkt Johnson vil stå i eget parti framover.

– Ingen statsminister kan ignorere at man taper diskusjonen med egne partifeller over lang tid. Johnsons massive flertall, som han sikret bare for to år siden, føles ikke lenger som noe han kan lene seg på for alltid, mener Kuenssberg.

– Må redde liv

Med omikronvarianten er nok en gang krisesituasjonen forlenget. Mange frykter de økonomiske konsekvensene etter pandemien som stadig forlenges.

Men helsemyndighetene i Storbritannia har vært klare i sine råd overfor regjeringen om at det er tvingende nødvendig med tiltak for å forebygge konsekvensene av omikron-bølgen, og det var også derfor regjeringen nå gikk til dette skrittet. Spørsmålet er likevel om Johnson får flertall i Underhuset dersom han må be om enda sterkere tiltak senere, selv om det gikk denne gangen.

Mange konservative «backbenchere» er imot inngripende tiltak, men i regjeringen er det mange som er frustrert over at de ikke forstår alvoret.

En kilde i regjeringen sier motstanden mot koronapass er ubetydelig målt mot faren for at helsevesenet kan bli overbelastet. «For å være ærlig er argumentasjon mot munnbind og sertifikat utdatert. Fokuset er på boostervaksiner og å redde liv», sier vedkommende til Politico.

Bruken av koronapass som innføres i England er langt mindre strengt enn i mange andre europeiske land.

Foreløpig vet man ikke hvor alvorlig sykdom omikron gir. Foreløpige funn i Sør-Afrika gir håp: Selv om smittetallene går til værs i Sør-Afrika, har ikke dødstallene økt, som ved tidligere like høye smittetopper. I tillegg er færre alvorlig syke.

Men når smitten spres voldsomt, vil også flere kunne få alvorlig sykdom, også dersom det skulle vise seg at varianten ikke gir mer alvorlig sykdom enn tidligere varianter. Det vil belaste helsevesenet og samfunnet generelt, noe som er grunnen til at mange land nå innfører sterke tiltak.

