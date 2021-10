Massedemonstrasjoner ventes i Sudan lørdag

– Vi vil ikke styres av militæret. Det er budskapet vårt. Militæret slår ned på oss på en blodig og urettferdig måte, og vi har forventninger om det som vil skje i gatene. Men vi er ikke redde lenger, sier menneskerettighetsaktivisten Tahani Abbas.

Minst åtte demonstranter er blitt drept, 170 såret, og flere pågrepet i trefninger mellom demonstranter og sikkerhetsstyrkene siden militærkuppet mandag. Militæret har brukt både tåregass, gummikuler, og skarp ammunisjon.

Amerikanske myndigheter mener det reelle dødstallet ligger mellom 20 og 30 demonstranter.

– Vi oppfordrer sikkerhetsstyrkene til å avstå fra all vold mot demonstranter og respektere borgernes rett til fredelige demonstrasjoner, sier en embetsmann i Washington.

Siden 2019 har Sudan blitt regjert av en felles militær og sivil regjering. Mandag ble den sivile statsministeren Abdalla Hamdok og andre ledende politikere pågrepet eller satt i husarrest under et kupp ledet av general Abdel Fattah al-Burhan.

Burhan påstår at kuppet handler om å «korrigere revolusjonens retning,» med henvisning til prosessen i landet etter at president Omar al-Bashir ble styrtet etter 30 år ved makten. Kuppmakernes plan er at Sudan skal styres av militæret og teknokrater fram til demokratiske valg holdes sommeren 2023.

