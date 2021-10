Nato lanserer milliardfond uten Norge

– Vi må opprettholde vårt teknologiske forsprang, advarer Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han leder denne uka et to dager langt forsvarsministermøte i Nato der en rekke nye initiativer skal sjøsettes – deriblant et nytt innovasjonsfond som ifølge Stoltenberg ventes å bidra med 1 milliard euro i investeringer. Det tilsvarer snaut 10 milliarder kroner med dagens kurs.

Det nye honningkrukka skal støtte utvikling av framvoksende og disruptiv ny teknologi som kan brukes både sivilt og militært.

– Framtidas konflikter vil ikke bli utkjempet med bare kuler og bomber, men med bytes og stordata. Vi ser autoritære regimer løpe om kapp for å utvikle nye teknologier, fra kunstig intelligens til autonome systemer, sier Stoltenberg.

– Så vi tar nye skritt for å sikre alliansen vår for framtida.

Norge i tenkeboksen

Men når avtalen om det nye fondet skal undertegnes fredag morgen, uteblir Norge.

Det skyldes regjeringsskiftet, forklarer Norges nyslåtte forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

– Dette er en sak som det har vært jobbet med i departementet før min tid, men fra denne regjeringens side så har vi ikke hatt sjans til å behandle denne saken. Jeg kan ikke signere noe som ikke er behandlet av regjeringen, sier Enoksen til NTB.

Han gjennomfører Ap-Sp-regjeringens første utenlandsreise når han deltar på Natos forsvarsministermøte torsdag og fredag.

Enoksen utelukker ikke at Norge kan bli med på det nye innovasjonsfondet på et senere tidspunkt, men sier dette er noe han i så fall må komme tilbake til.

– Innholdet i dette, og om det er fornuftig å være med eller ikke, det vil jeg rett og slett ikke kommentere nå. Det er for tidlig, sier han.

Akselerator

På forsvarsministermøtet skal Nato også følge opp vedtaket fra toppmøtet i sommer om å etablere en ny akselerator for forsvarsinnovasjon. Akseleratoren har nå fått navnet Diana.

– Den vil ha hovedkvarterer i både Europa og Nord-Amerika, med et nettverk av testsentre og akseleratorplasser der sivil innovasjon skal høstes, sier Stoltenberg.

Han mener framdriften har vært god og sier flere sentre vil være på plass allerede neste år.

I tillegg skal Nato for første gang vedta en strategi for kunstig intelligens.

EU-fond åtte ganger større

Det nye innovasjonsfondet beskrives som et såkornfond. Formålet er å sikre finansiering til små og mellomstore bedrifter, slik at det blir lettere for dem å ta risiko og investere i teknologi som det kan ta lang tid å tjene penger på.

Etter det NTB kjenner til, er det ventet at et flertall av Nato-landene vil gå inn i fondet.

Men anslaget på 1 milliard euro gjelder en periode på hele 15 år, og tallet er mer en ambisjon enn en sum av konkrete løfter fra deltakerlandene.

EU har til sammenligning lansert et nytt forsvarsfond kalt EDF. Det har en ramme på nærmere 8 milliarder euro på bare sju år.

Den forrige regjeringen gikk opprinnelig inn for å holde Norge ute av EDF, men Fremskrittspartiet fikk til slutt gjennomslag for å melde Norge inn likevel.

Det norske bidraget til EDF er beregnet til i underkant av 2 milliarder kroner over sju år.

