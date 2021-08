Hviterussisk aktivist funnet hengt i park: – Dette er forferdelige nyheter

– Dette er forferdelige nyheter. Alle spør seg nå om det ikke er et organisert drap, sier Berit Lindeman, fagsjef i Den norske Helsingforskomité.

Tirsdag meldte ukrainsk politi at den hviterussiske aktivisten Vitalij Sjisjov er funnet hengt i en park i Kiev i Ukraina. Sjisjov ledet eksilgruppen Det hviterussiske hus i Ukraina (BDU), som har hjulpet hviterussere med å flykte fra regimet i hjemlandet. Han ble meldt savnet etter en joggetur mandag. Kjæresten til Sjisjov har i et intervju med Radio Free Europe uttalt at det ikke kan være snakk om selvmord. Ukrainsk politi har startet drapsetterforskning.

Mistet gode venner

Lindeman som har jobbet med Hviterussland i 25 år, viser til at det har skjedd mange lignende hendelser de siste årene.

– Hviterussiske myndigheter har stått bak flere drap fingert som selvmord. En god venn av meg, Oleg Bebenin, ble funnet hengt i skogen utenfor Minsk i 2010. Han hadde en sentral rolle i valgkampen til opposisjonen den gangen. En annen god venn av meg, ble drept av en bilbombe i Kiev for fem år siden. Han het Pavel Sjeremet og levde i eksil i Ukraina. Etterforskningen pågår fortsatt, forteller Lindeman.

President Aleksandr Lukasjenko har strammet grepet kraftig etter at det brøt ut massedemonstrasjoner i kjølvannet av valget i august i fjor. Opposisjonens leder Svetlana Tikhanovskaja som tapte valget, måtte flykte. Fra sin base i Litauen har hun drevet kampen videre og krevd at det må holdes nyvalg og at verdenssamfunnet må innføre kraftige sanksjoner mot Lukasjenkos regime.

Belarus Russia Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har styrt landet siden 1994 og blir omtalt som Europas siste diktator. (Pavel Orlovsky/AP)

Under demonstrasjonene sendte Lukasjenko ut store politi- og sikkerhetsstyrker. Mer enn 35.000 personer ble pågrepet. Mange har fortalt om tortur og forferdelige forhold i fengslene. Ifølge Lindeman har også flere forsvunnet.

– Siden valget 9. august, har det skjedd flere såkalte selvmord. Personer er funnet i skogen utenfor Minsk med en løkke rundt halsen.

Berit Lindeman, fagsjef i Den norske Helsingforskomité. (Den norske Helsingforskomité)

Regimet har slått knallhardt ned på uavhengige medier og menneskerettighetsorganisasjoner. Ifølge Helsingforskomiteen har mange tusen hviterussere sett seg tvunget til å flykte til nabolandene Ukraina, Polen og Litauen.

– På bristepunktet

Siden massedemonstrasjonene i månedene etter valget, er situasjonen i landet dramatisk forverret. EU innførte kraftige sanksjoner etter at et passasjerfly med en regimekritiker om bord, ble tvunget til å lande i Minsk 23. mai. Roman Protasevitsj ble pågrepet rett etter landingen. De siste dagene har det vært skrevet mye om den hviterussiske sprinteren og OL-utøveren Krystsina Tsimanouskaja. Hun gikk ut med kritikk av lagets ledere før hun skulle i ilden. Tsimanouskaja ble forsøkt sendt hjem. Hun kontaktet politiet på flyplassen i Tokyo og fortalte at hun fryktet for sitt liv. Tsimanouskaja har nå fått innvilget asyl i Polen.

Lindeman er ikke overrasket over hendelsene og sier at situasjonen i Hviterussland er «helt på bristepunktet».

– De siste ukene har Lukasjenko raidet flere titalls menneskerettighetsorganisasjoner. Regimet har fengslet hele ledelsen i Vjasna, som er vår nærmeste samarbeidspartner i Hviterussland. De er tiltalt for landsforræderi. Lukasjenko krever absolutt kontroll, som han ikke kan få. De eneste virkemidlene han har igjen er vold og arrestasjoner.

Da det brøt ut massedemonstrasjoner etter valget i fjor, trodde Lindeman at Lukasjenkos dager var talte. Nå er hun varsom med å spå hva som vil skje.

– Når noen faller, så faller de som regel plutselig. De som er i hans innerste krets, ser at landet er skadelidende av at Lukasjenko er i konflikt med så å si hele verden. Det kan være at når ting først begynner å skje, kan korthuset falle raskt sammen. Men det er umulig å forutse når vi snakker om en mann av Lukasjenkos kaliber.

Sanksjonene

Opposisjonsleder Tikhanovskaja kommer til Norge 12. august og skal møte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Nylig var Tikhanovskaja i USA og hadde et møte med president Joe Biden. Opposisjonslederen har oppfordret både USA og EU til å forby import av hviterussiske eksportprodukter som olje, metall, trevareprodukter og kaliumgjødsel. Tikhanovskaja har uttalt at kraftigere økonomiske sanksjoner vil påføre regimet «enorme skader».

Tirsdag var opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja i London for å møte statsminister Boris Johnson. (TOLGA AKMEN/AFP)

Den norske gjødselgiganten Yara er tungt inne i Hviterussland og har stilt en rekke krav til myndighetene, men har så langt ikke valgt å trekke seg ut. Lindeman i Helsingforskomiteen har tidligere uttalt at de vil at Yara skal bli. Det står hun fortsatt på.

– Det framstår som rimelig sikkert at russiske oligarker eller kinesere står klare til å ta over hvis Yara drar. På lengre sikt, mener vi det vil være skadelig, ikke minst for Yaras ansatte, sier hun og legger til:

– Så er spørsmålet om det går en grense for hvor lenge det er mulig å være i et land som utvikler seg i så negativ retning som Hviterussland. Det er viktig at Yara er tydelige og gjentar sine krav, helst i offentligheten.

– Hva mener dere norske myndigheter og verdenssamfunnet bør gjøre?

– Sanksjoner alene vil ikke endre regimet. Hviterusserne må selv skape endringen. Det er ikke lett. Vi har vært opptatt av at sanksjonene må ramme individene som er ansvarlige. Vi har også bedt Utenriksdepartementet om å levere inn en statsklage av regimet til Den internasjonale straffedomstolen. Dette er nå oppe til vurdering i departementet.

Til VG beskriver utenriksminister Eriksen Søreide nyheten om Sjisjovs død som «tragisk» og uttaler:

– Det er viktig og nødvendig at ukrainske myndigheter umiddelbart har satt i gang etterforskning av saken, så vi kan få klarhet i hva som har skjedd og hvem som eventuelt står bak.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra Yara om situasjonen i Hviterussland. Konsernsjef Svein Tore Holsether har tidligere uttalt at han har hatt flere diskusjoner med Tikhanovskaja de siste månedene.

På spørsmål fra Vårt Land om det er viktigere for selskapet å påvirke enn å trekke seg ut, svarte Holsether:

– Yara har et sterkt engasjement for universelle menneskerettigheter, og vi ønsker å øve positiv innflytelse gjennom regelmessig dialog og å være til stede. Hvis vi ikke er til stede, har vi ingen mulighet til å påvirke. Jeg har vært i Hviterussland flere ganger de siste ni månedene for å observere med egne øyne, og for å gjøre vår forventning til etisk forretningsførsel hos samarbeidspartnere helt klar.