Lager smykker av tenner fra avdøde slektninger

– Jeg lager smykker av tennene til døde, for å hjelpe pårørende i sorgprosessen, forteller australske Jacqui Williams til den engelske avisa The Mirror.

Williams, som har gullsmedutdanning fra Melbourne Polytechnic, skriver på nettsidene sine at hun fant mange likesinnede da hun begynte å gjøre research på hvordan mennesker har forholdt seg til død og minner om de døde, i tidligere tider.

En kunde ville ha et smykke laget med pistolkulen som bestefaren hadde brukt til å ta sitt eget liv — Smykkedesigner Jacqui Williams

«Mennesker har fjernet seg så langt fra det eneste som er garantert her i livet», skriver hun på nettsidene sine. Hun sier hun hadde - som mange andre barn - en periode der hun var fascinert av det morbide.

– Bare at for meg, var det ikke en fase, sier hun.

Smykker av tabu

Etter hvert vokste samlingen hennes av bein og andre rariteter. Men hun fant ikke ut hvilken vei hun ville gå med kunsten sin før en venninne kom til henne med tre tenner, og ba henne lage et halssmykke av dem - en utfordring hun syntes var spennende.

«Jeg hoppet på denne muligheten til å kombinere de to hobbyene mine; smykkedesign og rariteter. Jeg kunne lage noe vakkert av noe som blir sett på som et tabu, styrket meg, og inspirerte meg til å legge ut på en reise der jeg lager tankevekkende smykker, av uvanlige materialer», skriver hun.

Blant materialene hun bruker til å lage minnesmykker, er aske fra kremasjoner, tenner - både naturlige tenner, og gull- eller sølvtenner, og hår fra avdøde - samt gull, sølv, diamanter og edelstener. Tennene kommer som regel fra avdødes hjem, ettersom mange tar vare på tennene til barna sine eller egne tenner som de har trukket. Gull- og sølvtenner blir nesten alltid fjernet fra den avdøde før kremasjon eller begravelse.

Viktoriansk inspirasjon

Jacqui Williams forteller at hun er inspirert av viktorianske sørgesmykker og Memento Mori, og at hun fant trøst i å jobbe med kundene ved å lage unike smykker av tenner fra deres kjære - om det var for å hedre en avdød, for å ha noe fint til seg selv, eller for å hedre en eksisterende kjærlighet.

«Å få være en del av deres reise ga meg en grunn til å fortsette på dette eventyret», skriver hun.

For tre år siden åpnet hun sin egen smykkebutikk på nett, Grave Metallum Jewellery. Kunstneren designer hvert smykke spesielt for kunden, og bruker mellom seks og åtte uker å lage et smykke, og prisen varierer fra £190 (rundt 2000 kroner) og mer enn £5,400 (nesten 60 000 kroner).

Men uansett hvor absurd det er å lage smykker av likdeler, så er ikke deler av mennesker det rareste hun har blitt bedt om å lage kunst av:

– Det var en som ville ha laget et smykke av en spiral, men det ønsket kunne jeg ikke etterkomme fordi den var laget av plast. Og en annen kunde ville ha et smykke laget med pistolkulen som bestefaren hadde brukt til å ta sitt eget liv, forteller hun.