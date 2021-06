Rudy Giuliani fratatt advokatbevillingen

Giuliani kom med beviselig falske og villedende uttalelser om fjorårets presidentvalg som Donald Trums personlige advokat, fastslår domstolen, ifølge New York Times.

I kjennelsen kommer domstolen fram til at Giulianis oppførsel var en trussel for allmenne hensyn og berettiger at han fratas bevillingen.

Giuliani ledet arbeid med å utfordre valgtapet mot Joe Biden i november i fjor juridisk, noe de ikke nådde fram med. De mente at det hadde foregått fusk, og at valgmaskiner hadde blitt fikset på.

