Det blir stadig vanskeligere å få folk til å vaksinere seg i USA, men en ny analyse gir svært oppløftende funn når det gjelder koronavaksinenes effekt i å hindre alvorlig sykdom og død:

Nesten alle covid-19-dødsfall i USA er nå blant uvaksinerte: Av mer enn 18.000 covid-relaterte dødsfall i mai var bare 150 fullvaksinerte personer. De utgjør 0,8 prosent av de døde.

Av 853.000 covid-syke som ble innlagt på sykehus var 0,1 prosent fullvaksinerte.

Det er nyhetsbyrået AP som har foretatt en analyse etter en gjennomgang av tall fra amerikanske helsemyndigheter, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), for mai.

Vaksine kan gi nær null døde

Antall daglige koronadødsfall i USA har gått stadig nedover de siste ukene, og er nede på under 300 nå. Men resultatene viser at de kunne vært nær null dersom alle som kan få vaksine, tar den, påpeker AP.

CDC påpeker at det kan være noe underrapportering av vaksinerte som blir syke fordi ikke alle stater har like god oversikt (45 stater rapporterer «gjennombruddsinfeksjoner», altså vaksinerte som likevel blir syke), men tallene viser likevel at vaksinene har en svært god effekt i å hindre alvorlig sykdom og død.

– De er nesten 100 prosent effektive mot alvorlig sykdom og død, noe som betyr at nesten alle dødsfall på grunn av covid-19 er spesielt tragiske, fordi nesten hvert dødsfall blant voksne er nå fullt mulig å unngå, sa CDC-direktør Rochelle Walensky denne uka i en orientering i Det hvite hus. I USA kan alle ned til 12 år få vaksine.

Tar igjen USA i vaksinering

Nesten 66 prosent av voksne over 18 år i USA har nå fått en dose, mens 56 prosent av dem over 18 er fullvaksinert, ifølge tall fra CDC. Til sammenligning har 55,6 prosent av voksne over 18 år i Norge fått en dose, mens 35,6 prosent er fullvaksinert her, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

USA er blant landene i verden som har vaksinert størst andel av befolkningen, og har vært det lenge. Men tendensen for USA nå er negativ, og mange land er nå i ferd med å «ta igjen» USA i vaksineringsgrad, viser kurvene på en oversikt fra Our World in Data. For eksempel har Italia nå gitt én dose til en like stor andel av hele befolkningen som USA har. I mars var Italias vaksineringsgrad for en dose bare en tredel av USAs. Også Tyskland og Frankrike, som lå langt etter USA i mange måneder, nærmer seg nå.

Mens det fortsatt er mangel på nok vaksiner som holder igjen tempoet i de fleste europeiske land, er beskjeden i USA til folk at det er nok vaksiner og at de er tilgjengelige. Vaksineringstempoet har lenge saktnet i USA, og det er stort sett på grunn av vaksinevegring, og ikke tilgjengelighet. Selv om 66 prosent av dem over 18 nå har fått en dose, ligger det an til at målet til president Joe Biden om 70 prosent innen nasjonaldagen 4. juli ikke blir nådd. Men det er et stort spenn mellom statene; mens enkelte bare har vaksinert 45 prosent med en dose, er andre over 80 prosent allerede.

Sender ut Fauci

Det er dette president Biden prøver å gjøre noe med når han nå sender både profilerte folk fra toppen og mobiliserer vanlige folk til å gå rundt og banke på dører hos amerikanere som ennå ikke er vaksinert. Satsing i lokalmiljøene blir nå strategien for å overbevise tvilende amerikanere om at det vil være lurt å vaksinere seg, skriver The New York Times.

USAs president Joe Biden setter nå inn store ressurser på å få opp vaksineringen i USA. (JONATHAN ERNST/Reuters)

Selv det mest kjente ansiktet fra nasjonale helsemyndigheter, doktor Anthony Fauci, har vært på dør-til-dør-aksjon. Han banket på dører i et overveiende afroamerikansk nabolag i Washington nylig. Førstedame Jill Biden har besøkt Florida og skal reise til minst fem stater innen 4. juli, og mannen til visepresident Kamala Harris, Douglas Emhoff, har også vært på farten.

Mest innflytelse vil likevel trolig lokale ledere ha. Det kan være lokale kirkeledere, leger, sportsledere i lokalmiljøer eller andre folk har tillit til. Også disse brukes nå i stor grad i kampanjen.

Dr. Carlos del Rio, professor i medisin og ekspert på infeksjonssykdommer ved Emory University i Atlanta i Georgia, mener Biden-administrasjonen først og fremst må satse på lokale ledere heller enn toppfolk.

– Jeg vil ikke ha regjeringen til å fortelle meg at jeg skal ta vaksinen. Jeg vil ha min lege, eller brannmannen som går i kirken sammen med meg. Det som trengs er budbringere folk har tillit til, sier del Rio til The New York Times.

Norge kan ende skyhøyt

Også i USA øker forekomsten av den mer smittsomme deltavarianten, og nå utgjør den omtrent 20 prosent av nye smittetilfeller der. I Storbritannia utgjør den allerede 99 prosent. I mange land er det nå et kappløp mellom deltavarianten og vaksinering.

Rundt 30 prosent av voksne amerikanere sier de er uvillige eller i tvil om å ta koronavaksinen. Myndighetene håper i alle fall å nå ut til dem som er i tvil. Samtidig håper man vaksinering av barn og unge mellom 12 og 18 år skal kompensere for mange av de voksne som ikke vil ta dem, for å skape en størst mulig vaksineringsgrad.

Det er likevel ventet at USA vil ende opp med en langt lavere vaksineringsgrad enn mange land i Europa. I Norge er vaksineringsviljen så langt svært stor blant aldersgruppene som har fått tilbud.

– Hvis oppslutningen blant de yngre blir like høy kan vi ende opp med rundt 95 prosent vaksinedekning totalt – og det er et svært ønskelig resultat, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til VG.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland har tidligere sagt til Dagsavisen at Norge kan bli et av få land i verden som oppnår flokkimmunitet. Nøyaktig hvilken prosentandel som skal til for å oppnå flokkimmunitet mot koronaviruset er ikke klart, men definisjonen på flokkimmunitet er at det er nok immunitet i befolkningen til at viruset i stor grad hindres i å sirkulere.

