Utviklingen i Storbritannia følges nøye med på av land på kontinentet som er urolige for om deltavarianten (tidligere kalt den indiske varianten) kan ødelegge sommeren, skriver Politico.

EUs koronasertifikat skal være klart innen 1. juli, og Europa forbereder seg på en sommer med langt mer reisevirksomhet enn hva man har sett det siste året, etter at de fleste land er godt i gang med gjenåpning. Men en usikkerhet lurer i bakgrunnen: Deltavarianten av koronaviruset.

Kappløp

I Storbritannia står deltavarianten nå for 99 prosent av smittetilfellene. Den antas å være 50 prosent mer smittsom enn den tidligere dominerende varianten, alpha (britiske). Antall dødstall har holdt seg stabilt og lavt, mens sykehusinnleggelser har gått forsiktig opp i det siste. I Irland er nå andelen smittede som har deltavarianten 20 prosent.

Andelen av deltavarianten i Europa ellers ser foreløpig ut til å være lav, men da alphavarianten (den britiske varianten) spredte seg for et halvt år siden i Storbritannia, gikk det bare noen uker eller få måneder før situasjonen var den samme i resten av Europa.

Én ting skiller imidlertid situasjonen fra da: Vaksinering. Nå er det nærmest et slags vaksinekappløp der håpet er at mange nok blir vaksinert før deltavarianten rekker å utgjøre et stort problem i europeiske land.

Følger med

I Storbritannia ble det som skulle være fjerde trinn i gjenåpningen utsatt i fire uker i påvente av at flere vaksineres. Dette siste gjenåpningstrinnet skulle egentlig vært igangsatt 21. juni, men er nå planlagt for 19. juli, om mulig.

Land som Tyskland, Belgia og Irland er årvåkne for utviklingen, og har introdusert strengere innreiserestriksjoner for reisende fra Storbritannia, med krav om karantene og testing, skriver Politico. I Tyskland utgjør deltavarianten seks prosent av alle nye tilfeller, men andelen stiger, ifølge Lothar Wieler, president ved Robert Koch-instituttet.

– Vi er veldig fokusert på Storbritannia, sier Steven Van Gucht, virolog og covid-19-talsperson for den belgiske regjeringen.

Mange land i Europa følger nøye med på Storbritannia og hvordan det går med deltavarianten der. Her fra London. (Frank Augstein/AP)

– Vi venter på å se om Storbritannia er i stand til å kontrollere dette utbruddet, og hva slags tiltak de vil bruke. Men vi overvåker også situasjonen i Belgia.

Akkurat nå er det ingen tegn på negativ utvikling i Belgia: både smittetallene, sykehusinnleggelsene og dødsfallene har gått kraftig ned.

– Vi har fortsatt noen uker på oss før deltavarianten er dominerende, sier Van Gucht, og sier det blir et kappløp med vaksinene.

Selv om forekomsten av deltavarianten er lav i europeiske land, ser man lommer med økning av den: i Portugals hovedstad Lisboa tror man at den utgjør over halvparten av tilfellene nå. I helgen ble Lisboa stengt for inn- og utreise fra fredag til mandag.

I Spania er forekomsten av deltavarianten om lag fem til sju prosent, altså lav. Landet holder stand mot varianten så langt, sier Vicente Soriano, direktør for avdeling for infeksjonssykdommer ved Madrids Universidad Internacional de la Rioja, ifølge Politico. I tillegg til vaksinering antas det at det er langt flere som er blitt immune gjennom covid-sykdom enn man trodde tidligere i Spania.

I likhet med mange land opplever også Danmark at deltavarianten blir mer vanlig.

– Vi regner med at den blir den dominerende varianten i Danmark på et tidspunkt, sier direktør Anne Lykke Petri i Styrelsen for Pasientsikkerhed, ifølge NTB.

Hun sier strategien er å forsinke spredningen, samtidig som man vaksinerer flest mulig.

Gode funn etter to doser

Spørsmålet er hvor ille situasjonen blir av deltavarianten. I stadig større grad er det de yngste som gjenstår å vaksinere, altså de som stort sett ikke blir særlig syke.

Problemet er at man fortsatt har igjen en stor andel av befolkningen i mange land, og at mange smittede kan bety flere alvorlig syke.

En skotsk studie nylig viste at vaksinen fra BioNTech/Pfizer ga 79 prosent beskyttelse mot infeksjon med deltavarianten to uker etter andre dose. Vaksinen fra AstraZeneca, som også brukes i utstrakt grad i Storbritannia, ga 60 prosent beskyttelse mot deltavarianten etter to doser.

Begge ga noe lavere beskyttelse mot deltavarianten enn alpha-varianten, også kjent som den britiske varianten, som var vanligst i landet før deltavarianten kom. Forfatterne av studien påpeker at det kan være AstraZenecas vaksine viste lavere beskyttelse fordi det tar lengre tid å opparbeide effekt med denne, og at det er vanskelig å sammenligne fordi de to vaksinene til en viss grad er blitt brukt i forskjellige deler av befolkningen (de yngste får ikke AstraZeneca).

Likevel ser man noen oppmuntrende funn i Storbritannia:

Det viktigste – å unngå alvorlig sykdom – ser vaksinene ut til å forebygge i stor grad. Det viser en ny analyse fra Public Health England. Den viste at:

Pfizer-BioNTech-vaksinen er 96 prosent effektiv i å forhindre sykehusinnleggelse etter to doser.

AstraZeneca-vaksinen er 92 prosent effektiv i å forhindre sykehusinnleggelse etter to doser.

Vaksinene er 17 prosent mindre effektive mot symptomatisk sykdom ved delta-varianten enn alpha-varianten etter en dose, men effekten er like god ved deltavarianten etter to doser.

– Dette viser hvor viktig det er at man tar den andre dosen, sier helseminister Matt Hancock.

Moderna-vaksinen har ikke inngått i disse studiene, men vaksinen har slått ganske likt ut som Pfizers i andre typer undersøkelser. Begge er mRNA-vaksiner.

I Storbritannia har altså deltavarianten hindret full gjenåpning til tross for at det er det landet som har kommet lengst i vaksinering i Europa.

Helseminister Matt Hancock sa likevel tirsdag at landet er i rute for å åpne opp for fullt 19. juli, som er den nye datoen etter utsettelsen. Både dødstallene og sykehustallene har gått kraftig ned i Storbritannia, og dødstallene er fortsatt svært lave. Dette gir håp for de andre landene i Europa som nå håper på en normalisering snart.

