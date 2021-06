At Storbritannia har kommet langt i vaksineringen er ikke nok til å hindre bekymring for spredning av delta-varianten, også kalt den indiske varianten. Den utgjør i dag 90 prosent av alle nye tilfeller i Storbritannia.

Mandag lå det ifølge britisk presse an til at den britiske regjeringen har kommet til konklusjonen mange hadde sett komme: Det blir ikke noe av den nærmest fulle gjenåpningen av samfunnet i England som var planlagt 21. juni, også kalt «frihetsdagen».

Det som skal være fjerde trinn i gjenåpning utsettes i fire uker i påvente av at flere vaksineres. Dette trinnet skal blant annet oppheve alle begrensninger på sosiale kontakter. Det vil fjerne antallsbegrensninger på blant annet sportsarrangementer, puber og kinoer.

Storbritannias statsminister Boris Johnson, her avbildet i Brussel på NATO-møte mandag. (KENZO TRIBOUILLARD/AP)

Å utsette dette til 19. juli kan spare tusenvis av sykehusinnleggelser, mener regjeringen. Statsminister Boris Johnson var ventet å kunngjøre beskjeden i løpet av mandagen, etter å ha vært på NATO-møte i Brussel.

– Det er et kappløp mellom vaksinen og viruset, sier en regjeringskilde til Sky News.

Nesten alle over 50 fullvaksinert

Situasjonen i Storbritannia er en påminnelse på at det fortsatt er en fare for forverring av pandemien selv om mange er vaksinert, så lenge man har varianter som er mer smittsomme enn de foregående har vært. Dette er tilfellet for delta-varianten, som antas å være minst 50 prosent mer smittsom enn Kent-varianten som tidligere var vanligst i Storbritannia. Kent-varianten kalles nå alpha i Norge. Den var igjen mer smittsom enn varianten som var vanlig inntil før jul i fjor i Storbritannia.

Storbritannia har kommet lenger enn alle land i EØS og EU i vaksinering.

Så langt har koronavaksineringen kommet i England, ifølge en oversikt fra den britiske regjeringen og NHS England:

56 prosent av alle over 18 år er fullvaksinert.

78,5 prosent av alle over 18 år har fått minst en dose.

86 prosent av alle over 50 er fullvaksinert.

(Merk: Tallene gjelder England, ikke hele Storbritannia. England har den høyeste vaksinasjonsgraden i Storbritannia, men forskjellene mellom nasjonene er små).

To doser svært viktig

Når man likevel frykter en forverring, er det fordi en variant som smitter lett, kan føre til en økning i antall alvorlig syke nettopp fordi flere blir smittet. Det gjelder særlig uvaksinerte, selv om de fleste av dem tilhører den yngre del av befolkningen i England, men det gjelder også dem som ikke er fullvaksinert ennå.

Foreløpige studier viser nemlig at koronavaksinene beskytter godt mot også delta-varianten etter to doser, men ikke så godt etter kun en dose. Inntil flere er fullvaksinert er altså mange sårbare for denne varianten, også de «halvvaksinerte».

En britisk studie utført i april og mai viste følgende:

Pfizer-BioNTech-vaksinen var 88 prosent effektiv mot symptomatisk sykdom ved varianten B. 1.617.2 (delta-varianten, kjent som den indiske) to uker etter andre dose (mot 93 prosent effektivitet mot varianten B.1.1.7 (Kent-varianten, kjent som den britiske).

(mot 93 prosent effektivitet mot varianten B.1.1.7 (Kent-varianten, kjent som den britiske). AstraZeneca, som fortsatt brukes i Storbritannia bortsett fra på de yngste, var 60 prosent effektiv mot symptomatisk sykdom ved varianten B. 1.617.2 to uker etter andre dose , mot 66 prosent effektiv ved B. 1.1.7-varianten.

, mot 66 prosent effektiv ved B. 1.1.7-varianten. Derimot var begge vaksiner bare 33 prosent effektive mot symptomatisk sykdom ved varianten B. 1.617.2 (delta/indiske) tre uker etter første dose (mot 50 prosent ved B. 1.1.7-varianten).

At Pfizers vaksine ifølge studien gir såpass mye bedre effekt etter to doser enn AstraZenecas, mener forskerne bak studien kan forklares ved at utrullingen av andre dose AstraZeneca på tidspunktet for studien hadde kommet kortere enn for Pfizer, og at andre antistoffstudier viser at det tar lengre tid å oppnå maksimal effekt ved AstraZeneca-vaksinen.

I Norge er det Pfizer-BioNtech og Moderna som brukes i det offisielle vaksineprogrammet, mens AstraZeneca er kuttet ut. Også Moderna-vaksinen brukes nå i Storbritannia. Denne ble ikke undersøkt i denne studien, men er en såkalt MRNA-vaksine, i likhet med Pfizer. Laboratoriestudier av både Pfizer of Moderna har vist at begge to tyder på å ha god effektivitet mot delta-varianten.

Norge følger med

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sa tidligere i juni at man regner det som sannsynlig at den såkalte indiske varianten, delta, vil bli den dominerende koronavirusvarianten også i Norge.

– Ut ifra erfaringer med alpha-varianten, kan man anta et lignende perspektiv, men det er farlig å spekulere, sa Vold til NTB. Alpha-varianten er den som er mest kjent som den britiske/engelske varianten både her i Norge og andre land, men som i Storbritannia er mest kjent som Kent-varianten.

Helsemyndighetene i Norge følger utviklingen i Storbritannia tett. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har sagt at det er viktig at delta-varianten ikke får stort omfang i Norge før flest mulig har fått to doser av vaksinen mot koronaviruset.

