Trump til topp-republikaneren: – Prøver du å bli president, kommer du til å skjemme ut familien din

Kongresskvinnen Cheney, datter av tidligere visepresident Dick Cheney, representerer delstaten Wyoming i Representantenes hus. 54-åringen var én av ti republikanere i Huset som stemte for å stille Trump for riksrett, der Trump til slutt ble frikjent. Men Trump har ikke lagt skjul på sin misnøye med Cheneys stemme.

I et intervju med New York Post nylig, også omtalt hos Fox News, fikk den profilerte kongresskvinnen Cheney spørsmål rundt hvorvidt hun vurderer å sikte mot presidentembetet om fire år.

– Jeg utelukker ingenting, sa Cheney.

[ Topp-republikanerens Trump-angrep: – Han har ikke en rolle som leder for vårt parti ]

Kaller Cheney «krigshisser»

Det har åpenbart forarget ekspresidenten.

– Liz Cheney gjør det sååå (sic) dårlig på meningsmålingene i Wyoming, og har sååå (sic) lite støtte, selv i Det republikanske partiet i Wyoming. Derfor ser hun etter en vei ut av valgkappløpet i Kongressen, sier Trump i en uttalelse, ifølge Business Insider.

– Enten kommer hun til å bli en lobbyist, eller så kommer hun til å skjemme ut familien sin ved å stille som presidentkandidat for å redde ansikt. Det krigshissende fjolset ønsker at USA skal bli værende i Midtøsten og Afghanistan i 19 år til, men mislykkes i å se det store bildet – Russland og Kina, legger ekspresidenten til.

Cheney har tidligere bedt sine partifeller legge om kursen etter årene med Trump som president.

– Vi kan ikke være QAnon-partiet eller partiet som fornekter Holocaust, har Cheney uttalt, ifølge Business Insider.

Saken fortsetter under videoen om QAnon

[ Hevnplan fra Trump Jr. – vil ødelegge for Cheney i 2022 ]

– «Ønsketenkning», Trump

I februar skrev Dagsavisen at Trump og sønnen Donald Trump Jr. ønsker å stikke kjepper i hjulene for Cheney under mellomvalget neste år. Cheney sier det er «ønsketenkning» fra Trumps side at hun ikke kommer til å stille i 2022-valget, ifølge blant andre nyhetsbyrået AP og Fox News. Hun gjentar samtidig at hun står ved avgjørelsen hun tok om å stemme for å felle Trump i riksrettssaken.

I vinter ba hun partiet om å distansere seg fra ekspresidenten.

– En person som har framprovosert et angrep på nasjonens hovedstad – et angrep som resulterte i fem dødsfall – og som nektet å reise seg og stanse volden da han ble bedt om det, har ikke en rolle som leder for vårt parti, sa Cheney, med klar adresse til Trump-leiren.

[ Trump trekker fram disse som mulige arvtakere i Det hvite hus. Men ekspresidenten utelater ett viktig navn ]

---

Fakta om mellomvalget i USA

Mellomvalget, midterm elections, avholdes hvert fjerde år mellom presidentvalgene.

I 2022-valget er valgdagen 8. november.

Det skal velges representanter til Kongressen, som er nasjonalforsamlingen i USA, og guvernører til delstatene. I tillegg er det en rekke lokale stillinger som skal fylles.

Kongressen består av to kamre, Representantenes hus og Senatet. Det er Kongressen som vedtar lover.

Guvernørene er delstatenes regjeringssjefer og leder av administrasjonen der.

Neste presidentvalg er i 2024. Demokratenes Joe Biden slo Donald Trump i 2020-valget.

Kilde: NTB

---

[ Topp-republikaneren McConnell med Manchin-ros: – Beundrer ham virkelig ]