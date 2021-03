Trump trekker fram disse som mulige arvtakere i Det hvite hus. Men ekspresidenten utelater ett viktig navn

I et ferskt intervju med den konservative politiske kommentatoren Lisa Boothe, unnlater Trump å nevne Pence som en potensiell presidentkandidat på republikansk side i 2024-valget. Trump trekker i stedet fram navn som Florida-guvernør DeSantis, Texas-senator Cruz og Sør-Dakota-guvernør Noem, skriver Business Insider.

Trump-ros

– Ron DeSantis gjør en veldig god jobb i Florida. Josh Hawley har vist stort mot ved å gå etter de store teknologiselskapene. Og Ted Cruz har vært utrolig bra. Kristi Noem har gjort en super jobb, sier Trump, som også trekker fram navn som Rand Paul og Sarah Huckabee Sanders.

Ekspresident Donald Trump. (Evan Vucci/AP)

Trump, som tapte presidentvalget i 2020 for Demokratenes Joe Biden, sier at han foreløpig ikke har bestemt seg for om han selv ønsker å stille til valg igjen i 2024.

– Jeg bestemmer meg senere, sier ekspresidenten.

Pence kan stille hvis Trump sier nei

Ifølge nettstedet vurderer Mike Pence å stille som presidentkandidat i 2024 – hvis Trump ikke gjør det. Trump har anklaget sin tidligere visepresident for å «mangle det nødvendige motet for å gjøre om valgresultatet». I det ferske intervjuet med Boothe gjentar Trump sine påstander om at Pence kunne ha kastet resultater fra nøkkelstater i 2020-valget til side. Trump har gjentatte ganger feilaktig påstått at det var han, ikke Joe Biden, som vant valget USA. Dette til tross for at ekspresidenten aldri har lagt fram bevis som støtter opp om påstandene om valgfusk.

Tidligere visepresident Mike Pence. (J. Scott Applewhite/AP)

– Det er synd at Mike Pence ikke gikk tilbake. Da kunne resultatet sett veldig annerledes ut, sier Trump.

6. januar trengte en mobb seg inn i Kongressen og truet med å drepe kongressrepresentanter. Visepresident Mike Pence var også i Kongressen da stormingen fant sted, og måtte eskorteres vekk i hui og hast.

