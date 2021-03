Topp-republikanerens Trump-angrep: – Han har ikke en rolle som leder for vårt parti

Cheney, datter av tidligere visepresident Dick Cheney, er kjent som den tredje mektigste republikaneren i Representantenes hus. Hun representerer delstaten Wyoming i Kongressen, men har fått mye pepper fra sine egne velgere etter at hun nylig var én av ti republikanere i Huset som stemte for å stille Donald Trump for riksrett.

Tirsdag starter riksrettssaken mot Trump, og Cheney viser ingen tegn til å moderere seg på spørsmål om ekspresidenten.

Kritikkvedtak

– En person som har framprovosert et angrep på nasjonens hovedstad – et angrep som resulterte i fem dødsfall – og som nektet å reise seg og stanse volden da han ble bedt om det, har ikke en rolle som leder for vårt parti, sier Cheney, ifølge storavisen Washington Post. Også medier som CNN og New York Times omtaler utspillet fra 54-åringen.

Hun fikk nylig et såkalt kritikkvedtak mot seg fra Det republikanske partiet i Wyoming etter at hun gikk mot Trump i riksrettsspørsmålet.

Trekker seg ikke

Den profilerte kongresskvinnen går også ut mot egen partiledelse, som hun sier tar feil om opptøyene i Washington 6. januar.

– De mener Black Lives Matter-bevegelsen og Antifa sto bak det som skjedde på Capitol Hill, men det er rett og slett ikke tilfellet. Det er ikke sant. I månedsvis bygget president Trump opp under en oppfatning av at valget ble stjålet, og det må folk forstå. Vi må sørge for at vi som republikanere er sannhetens parti, og at vi er ærlige om det som skjedde i 2020 så vi faktisk har en sjanse til å vinne i Senatet i 2022 og i Det hvite hus i 2024, sier hun.

Cheney har, tross kritikken fra egne rekker, ingen planer om å trekke seg fra sin posisjon, skriver CNN.

