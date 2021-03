WHO: Korona i flaggermus har smittet mennesker via et annet dyr – vil sjekke ut lab-teori

Viruset stammer trolig fra hestesko-flaggermus, ifølge rapporten som ble offentliggjort tirsdag.

Den danske professoren Thea Kølsen Fischer deltok i WHO-teamet som besøkte Wuhan i januar. Hun sier at hestesko-flaggermusen også forårsaket en større epidemi i verden i 2003.

WHO tror at flaggermusen har smittet et annet dyr igjen, som en slags mellomvert. Dette dyret er ennå ikke identifisert. I rapporten foreslås det mink, kanin og skjelldyr, men det skal undersøkes nærmere.

[ FHI-topp etter vaksinenyhet: – Blir neppe store lettelser selv om det er godt nytt ]

Ukjent mellomvert

– Vi tror ikke det har gått direkte fra flaggermus til mennesker, fordi viruset var fullt tilpasset mennesker da det utløste epidemien. Det krever vanligvis at viruset har endret seg i en mellomvert, sier Fisher.

WHO-ekspertene mener at det basert på foreløpige studier ikke kan fastslås at viruset stammer fra Wuhan.

– Det vi kan si er at den første store epidemien av covid-19 foregikk i Wuhan i desember 2019, sier Fisher.

[ Blitt kalt «forræder» og «morderjævel»: – Jeg skjønner ikke hvordan folk kan oppføre seg slik ]

Misfornøyde med Kina

Ekspertgruppen har undersøkt fire overordnede hypoteser for virusets opprinnelse. Det inkluderer teorien om at koronaviruset kan ha oppstår i et laboratorium, noe blant andre tidligere USAs president Donald Trump har hevdet. Ekspertgruppen finner på sin side denne hypotesen som svært usannsynlig.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus mener likevel at det krevs ytterligere undersøkelser om lab-teorien. Han påpeker også at ekspertgruppen «uttrykte vanskeligheter med å få tilgang til rådata» mens de var i Kina. I tillegg mener han at rapporten reiser flere spørsmål man ennå ikke har fått svar på.

Foreløpig er det ingen tydelige konklusjoner i rapporten. Den fokuserer på å rangerte ulike hypoteser etter hvor sannsynlige de mener de er.

[ Nytt vaksinescenario: Alle over 18 får første dose innen midten av juli ]