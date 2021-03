FHI-topp: – Vaksinestudien er det vi har ønsket oss

– Det er denne kunnskapen vi har ønsket oss, for lettere å kunne åpne samfunnet i takt med vaksinering, sier Berg til NTB.

Han er seksjonsleder ved Folkehelseinstituttet (FHI), som nå jobber med å vurdere konsekvensene av en ny, amerikansk studie om koronavaksinene til Pfizer og Moderna. Den viser at vaksinene er 90 prosent effektive mot koronainfeksjon, i tillegg til å være effektive mot symptomer. Det betyr at de som har fått vaksinen, ikke bare unngår å bli syke av covid-19, men også unngår å bli smittet – og smitte andre.

[ Nytt vaksinescenario: Alle over 18 får første dose innen midten av juli ]

Roser omfattende studie

Berg roser studien av flere grunner. Forskerne har fulgt med på 3.950 amerikanske helsearbeidere, som både har rapportert om symptomer og testet seg selv for korona.

– Det er bra når man planlegger en studie fra starten av og ikke måler ting i etterkant. Da kan man kontrollere den bedre og følge bedre med på hva som kan gå feil, sier Berg.

Han peker også på at studien har funnet sted i USA, som er et land med mye smitte, og at den har svært mange deltakere, som gjør at man kan fjerne usikkerhetsmomenter.

Mandag varslet Bergs kollega Preben Aavitsland at den amerikanske studien sammen med andre studier vil føre til lettelser etter hvert. Berg advarer imidlertid om at fullvaksinerte likevel ikke kan vente seg full frihet med det første.

[ – Epidemien ser ut til å ha snudd, men bildet er veldig usikkert ]

Kan få noe karantenelettelser

– Det blir alltid en balanse mellom tiltak på individnivå og gruppenivå. Det er pågående prosesser når det gjelder ting som karanteneregler, men gruppetiltak som avstandsregler handler også om forståelse for pandemien i samfunnet, sier han.

Fullvaksinerte som viser symptomer på koronaviruset, vil nok fortsatt måtte teste seg i lang tid, forteller FHI-toppen. Imidlertid kan det hende at fullvaksinerte som har vært i kontakt med smittede, kan få lettelser fra karanteneregler. Slike lettelser har man allerede begynt med for helsepersonell.

– Det er forskjell på tiltak som er ment for å beskytte deg, kontra tiltak som er ment for å beskytte mot videre smitte. Det typiske er at du kan være litt nærmere dine kjære, og eldre som er fullvaksinert, kan til en viss grad ta mer ansvar for sitt eget liv, sier Berg.

[ Blitt kalt «forræder» og «morderjævel»: – Jeg skjønner ikke hvordan folk kan oppføre seg slik ]

– Ikke noe magisk nummer

Vaksinestudien forandrer heller ikke på andelen av befolkningen som må vaksineres før man kan gjenåpne samfunnet for fullt.

– Det er ikke noe magisk tall. Ordentlig data fra andre land gjør at våre modeller blir bedre. Vi må åpne gradvis og se hva som skjer, det blir en slags vekselvirkning.

Berg vil også oppklare en misforståelse.

– Vi har hele tida tenkt og ment at de som er vaksinert, er mindre smittsomme. Det har hele tiden ligget til grunn. Men undersøkelser som bekrefter dette i det virkelige liv, er veldig fint å se, sier han.

[ – Fortsatt har vi håp om at alle har fått første dose innen sommeren er over ]