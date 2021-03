Israelske medier: Knepent valgtap for Netanyahus blokk

Etter at 97 prosent av stemmene er talt opp, er det klart at det går mot et knepent valgtap for Netanyahus koalisjon, skriver Jerusalem Post. Også avisa Haaretz melder det samme.

Ifølge mediene mangler Netanyahus blokk to mandater for å få flertall i nasjonalforsamlingen Knesset. Det er tilsynelatende heller ingen enkel vei til flertall for opposisjonen.

Netanyahus parti Likud ligger an til å bli det største partiet med 30 mandater. Selv hvis han får støtte fra Naftali Bennetts Yamina-allianse, vil høyreblokken kun få 59 mandater. Det kreves 61 for å få flertall.

Netanyahu erklærte valgnatten at hans koalisjon gikk seirende ut av valget.

– Netanyahu har ikke 61 mandater, men det har opposisjonen, sier opposisjonsleder Yair Lapid og ber partiene som ikke støtter Netanyahu, om å gå sammen for å overta makta.

Vil erstatte Netanyahu

Han leder partiet Yesh Atid, som blir det største i opposisjonen med 18 mandater.

Opposisjonen har imidlertid ikke vært samlet om en sak eller ideologi i årets valg, men mer om motstanden mot Netanyahu.

Mens han ved de tre foregående valgene hadde en klar motstander, sto han denne gang overfor en lederløs og mangslungen opposisjon, som blant annet inkluderer den arabiske felleslisten og har lite til felles utover å ønske ham bort.

Nøkkelen til flertall ligger trolig hos Yamina-alliansen og Den arabiske felleslista, som av israelske medier omtales som et islamistparti. Yamina får sju mandater, mens Den arabiske felleslista får fem.

Går mot lange forhandlinger

Det kaotiske israelske valget oppsummeres slik av nyhetsankeret Eylon Levi:

– 22 i går kveld: Netanyahu har et knapt flertall med Bennett. 1 i natt: Opposisjonen har et knapt flertall, eller det er uavgjort. Morgen: Netanyahu har et enda større flertall med Bennett. Klokka 9: Islamistene er inne i Knesset, og ingen har flertall, skriver han på Twitter.

Valgdeltakelsen ligger an til å ende på 67,2 prosent, en nedgang på 4,3 prosentpoeng fra valget i mars.

Det er ikke unormalt at det er en uoversiktlig situasjon i israelsk politikk etter et valg.

Det ser ut til at det igjen kan ligge an til flere uker med forhandlinger, på samme måte som etter de forrige tre valgene de siste to årene.

Lykkes ikke forhandlingene, kan det i siste instans gå mot et femte valg på to års tid.

