Harry og Meghan tok hanskene av – levnet det britiske hoffet liten ære

Meghan sa sågar at hun i en periode slet med selvmordstanker, mens Harry avslørte et spent forhold til sin far, prins Charles, som han følte seg sviktet av.

Kjendisprogramlederen Oprah Winfrey ville vite hvordan forholdet til faren hadde vært siden paret flyttet til USA.

– Du vet, det er mye å jobbe seg gjennom. Jeg føler meg sviktet fordi han har vært gjennom noe lignende. Han vet hva smerte er, sa en preget prins Harry.

Han la til at faren, som er tronarving, og storebroren William begge er fanget av monarkiets konvensjoner, men at han alltid kom til å være glad i sin far.

Så langt har ikke Buckingham Palace kommentert intervjuet. Det er blitt en toppsak i nær sagt alle britiske medier, og har også vekket enorm oppsikt internasjonalt.

Oppgjør

Det to timer lange intervjuet var blitt tungt markedsført av CBS som et oppgjør fra to sentrale medlemmer som hadde forlatt sine offisielle funksjoner i kongehuset og bosatt seg i California.

Det ble luftet mye kritikk og fortalt om mange tunge øyeblikk og til dels nedlatende situasjoner, men det var også positive sekvenser der de to gjentok hvor glade de var for å ha hverandre og fortalte stolt at det ufødte barnet er en jente. Harry og Meghan har fra før to år gamle Archie.

I midten av februar fortalte prins Harry og hertuginne Meghan at de skulle bli foreldre på nytt. Navnet holdes fremdeles hemmelig.

Prins Harry sier han følte seg fanget i den britiske kongefamilien og at Meghan Markle frigjorde ham.

Trengte Meghan

Winfrey spør om prinsen ville ha sagt fra seg sine kongelige plikter om det ikke hadde vært for Meghan.

– Jeg ville ikke ha vært i stand til det, fordi jeg følte meg fanget helt fram til jeg møtte Meg, sier han i intervjuet som ble sendt søndag kveld amerikansk tid.

Paret flyttet til USA tidlig i 2020, trakk seg fra kongehuset og sluttet å bruke sine kongelige titler, samtidig som de fortsatt ville være en del av kongefamilien.

I slutten av februar i år kom meldingen om at paret ikke vil vende tilbake som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset.

Hudfarge

Meghan, som har hvit far og svart mor, sa at Harry hadde fortalt henne om at det blant de kongelige var uro om hudfargen til Archie, som da ennå ikke var født.

– Familien hadde samtaler med ham om dette, sa hertuginnen av Sussex.

Da Winfrey spurte rett ut om det var frykt for at han skulle bli «for brun», svarte Meghan at den slutningen programlederen trakk, var ganske så riktig.

Meghan gikk sterkt i rette med medienes framstilling av noen hendelser der hun og hertuginne Kate var innblandet. Meghan skal ha oppført seg på en måte som skulle ha fått Kate til å ty til tårene. Hun avviser nå hele beskrivelsen, og sier det snarere var omvendt.

Karakterdrap

– Men dette var en skillevei i forholdet til resten av kongefamilien. Den historien om at jeg skulle ha fått Kate til å gråte var starten på et karakterdrap. Og de visste at det ikke var sant. Jeg begynte så smått å skjønne at jeg ikke hadde noen beskyttelse, og at de var villige til å lyve for å dekke andre i familien, sa Meghan.

Hertuginnen identifiserte ingen, og rettet ikke sin kritikk mot navngitte personer i kongefamilien eller i det kongelige hushold.

Meghan avslørte også at ekteskapet mellom de to ble inngått noen dager før den offisielle seremonien.

– Vi ble gift tre dager før bryllupet vårt, sier hun og forteller at de utvekslet ekteskapsløfter i en privat seremoni utført av erkebiskopen av Canterbury Justin Welsby.

– Ingen vet dette. Vi ringte erkebiskopen og sa at dette oppstyret er for verden, men vi vil ha vårt ekteskap mellom oss, forteller hertuginnen.

Hun sier videre at hun «ikke fullt ut forsto hva jobben var» da hun giftet seg med prins Harry.

– Det var ingen måte å forberede seg på hvordan hverdagen skulle bli, sier Meghan til Opera Winfrey.