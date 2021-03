Jan Egeland om Jemen: Mot største sultkatastrofe siden Etiopia på 1980-tallet

Medisinstudenten Faris Othrub ved universitetet i Sana ser med egne øyne hvordan samfunnet rundt ham kollapser. Ingenting er som før i et land som fra før av i tiår har slitt med ekstrem fattigdom.

– Å være sulten påvirker alt. Det påvirker din evne til å tenke, du vil ikke få utdanning, det påvirker dine medmenneskelige forhold, alt blir ekstremt forferdelig, forteller Othrub til Dagsavisen fra Jemens hovedstad Sana.

Millioner av mennesker lever nå på randen av reell hungersnød i landet. Folk leter etter og spiser mat de finner på søppeldynga, men selv i søpla er det mindre spiselig å finne. Verst går det utover barna.

– De fleste har jo barn de ikke kan gi skikkelig næring, og det gjør at de blir mottakelige for dødelige sykdommer, for eksempel nyre-, lever- og infeksjonssykdommer, forteller legestudenten.

Othrub selv lærer sitt framtidige yrke uten tilgang på grunnleggende utstyr på universitetet.

– Studenter avslutter studiene for å forsørge familiene sine. Lærere får ikke lønn så de prøver å finne andre jobber. Dette skaper en negativ dynamikk som det blir vanskelig å stoppe, sier han opprørt.

Othrub er selv sønn av en lege, og er blant de heldige, han lider ikke av sult.

Les også: – Vi står farlig nær en sultkrise

Enorm hungersnød

Jan Egeland, lederen i den norske Flyktninghjelpen, befinner seg nå i Jemen. Dagsavisen snakket med ham mens han besøkte områder rett nord for hovedstaden Sana.

– Jeg ser forferdelige hungerssituasjoner her. Det er mindre mat i søppeldyngene, så ekstreme er forholdene blitt. Vi er på vei mot en hungerskrise som verden ikke har sett siden 1980-tallet i Etiopia, forteller Egeland til Dagsavisen.

Ifølge Egeland vil 16 millioner mennesker sulte i Jemen i år, over 20 millioner trenger nødhjelp fra internasjonale hjelpeorganisasjoner.

– Det sult og absolutt håpløshet gjør med mennesker er at de blir ekstremt passive. Det er vondt å se på at barn som kanskje hadde håp om å få en utdannelse, få en jobb og etablere familier, de blir ungdommer som er fullstendig passive. De sitter helt stille. De har ikke håp. Det er derfor det er så viktig for oss å hjelpe dem ut av den onde sirkelen, for de er ikke i stand til å gjøre det selv, forteller han.

Mandag holder FN en giverlandskonferanse for Jemen. FN ber om nesten fire milliarder amerikanske dollar for å styrke nødhjelpsresponsen og øke mathjelpen til ni millioner mennesker.

– Hvis ikke vil vi få en enorm hungersnød på tvers av Jemen, sier Egeland.

Kronprins Haakon besøker Flyktningehjelpen Oslo 20200113. Generalsekretær Jan Egeland under et besøk hos Flyktninghjelpens hovedkontor i Oslo, og får omvisning. Foto: Lise Åserud / NTB (Lise Åserud/NTB)

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen. Foto: Lise Åserud / NTB

Les mer: Biden stopper støtten til Saudi-Arabias krig i Jemen - får ikke lenger kjøpe våpen

Krisen skyldes krig

Jemen er et land som i tiår har slitt med borgerkriger og regionale kriger. Landet er selv omgitt av styrtrike stater som det langt større og dominerende Saudi-Arabia i nord, og Oman og De forente arabiske emirater, med sine verdenskjente rike byer Dubai og Abu Dhabi.

De siste årenes krise er et resultat av en krig der Saudi-Arabia, støttet av De forente arabiske emirater, forsøker å knuse de iransk-støttede houthiene i Jemen. Iran er Saudi-Arabias regionale erkerival. Tross Saudi-Arabias teknologiske overtak, greier houthiene i Jemen fortsatt å sende iranske raketter flere hundre kilometer avgårde mot Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabia.

Under årene med Donald Trump i Det hvite hus fikk Saudi-Arabia grønt lys til krigføringen i Jemen. President Joe Biden har signalisert at Washington ikke vil fortsette å støtte krigen. Det var imidlertid drapet på en mann, den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i 2018, som fikk Bidens parti til å distansere seg fra Riyadh.

I forrige uke ble det også klart at USAs etterretning anser at Saudi-Arabias sterke mann, kronprins Mohammed bin Salman, personlig ga grønt lys til aksjonen mot Khashoggi, og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner krever nå sanksjoner mot Saudi-Arabia.

– President Biden må nå holde Mohammed bin Salman ansvarlig, innføre sanksjoner mot ham og stanse våpenoverføringene til Saudi-Arabia som jo styres av en ikke-folkevalgte brutal morder, sier Sarah Leah Whitson, som leder Dawn, en menneskerettighetsorganisasjon som fremmer demokrati i den arabiske verdenen.

Det var Khashoggi selv som planla opprettelsen av Dawn rett før han ble drept.

Man walks at a grave yard in Marib Minst 112.000 mennesker er blitt drept i krigen i Jemen. Her går en mann på en gravplass i Marib i Jemen. Foto: Ali Owidha/REUTERS/NTB (ALI OWIDHA/Reuters)

Minst 112.000 mennesker er blitt drept i krigen i Jemen. Her går en mann på en gravplass i Marib i Jemen. Foto: Ali Owidha/REUTERS/NTB

Håper på politisk endring

Jan Egeland håper maktskiftet i USA vil forandre forholdene på bakken i Jemen.

– En av grunnene til at Jemen er på vei inn i en fryktelig hungersnød er at krigen har forverret seg. Saudi-Arabia er fullt involvert og har intensivert luftangrepene. Det eneste håpet er at Biden-administrasjonen nå er en aktiv positiv kraft og at USA kan være en impuls til framtidig fredsforhandlinger, sier han.

Også iransk-støttede militser ikke bare i Jemen, men også i Irak lenger nord, har intensivert sine angrep, trolig for å teste USAs røde linje før mulige nye forhandlinger om atomavtalen.

Men Aswan Yahya, en lokal hjelpearbeider i organisasjonen Islamic Relief, har ingen tiltro til USA, og er overbevist om at både hennes hjemland og det mektige nabolandet Saudi-Arabia i nord går mot dramatiske omveltninger.

– Det er Allah som styrer verden, men folk i Saudi-Arabia er lei av at enkelte familier tar til seg all rikdommen. Likevel er det krigen i Jemen som vil føre til Saudi-Arabias kollaps. Jemenitter er i ferd med å våkne opp fra sin lange søvn, sier hun til Dagsavisen.

Lignende slagord ble hørt også i 1962 da Egypt involverte seg i borgerkrigen i hjemlandet hennes, en krig som allerede da tok Jemen mot katastrofe.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Fakta om Jemen

* Republikk på Den arabiske halvøy med rundt 30 millioner innbyggere.

* En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana nord i landet noen måneder tidligere.

* De forente arabiske emirater har deltatt i koalisjonen og har i likhet med Sudan hatt soldater på bakken i det sørlige Jemen.

* I Aden i sør har væpnede separatister støttet av Emiratene erklært selvstyre fra Jemens internasjonalt anerkjente regjering.

* Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført over 22.000 flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser.

* Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere har tidligere konkludert med at det ikke foreligger beviser for store våpenleveranser fra Iran.

* Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 112.000 mennesker er drept i krigen.

* Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

* Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid.

* 20 millioner går til sengs hver kveld uten å vite når de får sitt neste måltid, 14 millioner av dem trenger umiddelbar humanitærhjelp. (NTB)