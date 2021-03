Tusener mintes Nemtsov seks år etter attentatet

Nemtsov var en av de mest framtredende kritikerne av Russlands president Vladimir Putin fram til attentatet i sentrum av Moskva 27. februar 2015.

Fra tidlig lørdag morgen kom en stadig strøm av russere og vestlige diplomater til broen for å legge blomster ved en improvisert minnetavle på stedet der Nemtsov ble truffet av fire kuler fra en person i en passerende bil.

Seksårsdagen for drapet markeres bare dager etter at Aleksej Navalnyj, dagens mest kjente Putin-kritiker, ble sendt til en arbeidsleir for å sone en straff på nesten tre år.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier i en uttalelse at USA er dypt bekymret for Russlands stadig lavere toleranse for ytringsfriheten. (NTB)

