Japans likestillingsminister kjemper mot at kvinner skal få lov til å beholde sitt etternavn

Ministeren melder seg dermed på i en kamp mellom liberale og konservative krefter i både eget parti, og i landet forøvrig. Saken blusset for alvor opp i 2011, da fem kvinner gikk til sak for å ha rett til å beholde sitt etternavn. De krevde erstatning for den emosjonelle påkjenningen det var å bli tvunget til å ta sin ektemanns navn.

I 2015 ble saken løftet opp til høyesterett, som avgjorde at loven, som stammer fra 1800-tallet, ikke var i strid med landets grunnlov. Dermed ble den stående, skriver The Guardian.

I praksis fører loven til at det er ulovlig for gifte kvinner å beholde sitt eget navn. Hele 96% av ektepar i Japan bærer mannens etternavn. Nå har lokale myndigheter i området Saitama løftet debatten om det ikke er på tide å endre loven.

Frykter for familiebåndene

Men de møter motstand fra høyeste hold. Likestillingsminister Tamayo Maruwaka og 50 andre medlemmer av det konservative regjeringspartiet Det liberaldemokratiske parti har advart sine lokale partikolleger om å støtte forslaget om lovendring.

Politikere og andre som forsvarer loven, frykter at om gifte par har ulike etternavn vil det skade familieinstitusjonen. Tidligere har det tidligere blitt argumentert for at om loven blir mer liberal risikerer man å skape sosial ustabilitet, og forstyrre orden og velferd.

– Det er en del av deg selv som forsvinner

FN har bedt Japan om å endre loven, fordi den anses å være kvinnediskriminerende. Før rettsavgjørelsen i 2015 uttalte en av kvinnene som gikk til sak at å bli tvunget til å bytte navn påvirker kvinnenes psyke.

– Å miste etternavnet fører til du blir gjort til en lettvekter, du blir ikke respektert. Det er en del av deg som forsvinner, uttalte Kaori Oguni.

Likestillingsministeren og de andre konservative politikerne er også i utakt med den japanske befolkningen. I en nylig utført undersøkelse kom det frem at nesten tre fjerdedeler ikke bryr seg om gifte par har ulike etternavn. Kun 14 prosent støtter loven slik den er i dag.

Japans statsminister Yoshihide Suga har også tidligere vært positiv til å oppdatere lovverket. Dermed var det et stort slag for kvinnerettighetsgrupper i landet da likestillingsministeren gikk ut mot forslaget – selv om hun selv uttaler at dette ikke vil gå på bekostning av likestillingsarbeidet.

