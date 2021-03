Trump ypper til intern strid hos Republikanerne

Dagen etter at han skjelte ut Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, og kalte ham en stri, sur og gravalvorlig politisk klovn, gjentok han den grunnløse påstanden om at han vant valget i fjor høst i et valgskred.

I intervjuer med flere konservative medier fortsatte han å angripe McConnell. Han anklaget ham for ikke å støtte republikanere etter at han fordømte Trump for å ha oppildnet til angrepet på Kongressen.

– Republikanerne er svake. De angriper bare sine egne, slik Mitch gjør. Hvis de brukte like mye tid til å angripe Schumer og Biden, ville de vært i mye bedre form, såpass kan jeg si, sa Trump til Newsmax.

Republikanske folkevalgte og tjenestemenn i flere vippestater som Joe Biden vant, blant dem Georgia og Arizona, sier at valget gikk rett for seg. Trumps påstander er også avvist av dommere over hele landet, blant dem mange som Trump selv utnevnte, og McConnell kalte påstanden sprø og falsk.

Neste valg i fare

Topprepublikanere håper den hemningsløse striden mellom den tidligere presidenten og Senatets mektigste republikaner bare er en kortvarig avsporing, men de frykter at den blir en direkte trussel mot partiets håp om å gjenerobre flertallet i begge Kongressens kamre neste år.

– Jeg tror ikke han bryr seg om å vinne. Han vil bare at det skal handle om ham, sier Steven Law, en alliert av McConnell som er sjef for den viktigste støttegruppa for partiet i Washington.

Law viser til at Trump tapte i flere stater der Republikanerne må vinne neste år om de skal gjenerobre flertallet i Senatet, inkludert Georgia, Arizona, Pennsylvania og Wisconsin.

Republikanerne står også foran hard kamp i Nevada og New Hampshire, der Trump også tapte, og i North Carolina der båten så vidt bar for ham.

Frykter for partiets framtid

Intern partistrid er ikke uvanlig etter valgtap, men i dette tilfelle angriper partene hverandre åpent i en strid som mange mener vil fortsette godt inn i valgkampen neste år. Enda verre blir det av at enkelte, blant dem Trump selv, truer med å danne sitt eget parti. Det ville true selve partiets eksistens.

Tidligere denne måneden møttes rundt 120 Trump-kritiske republikanere i all hemmelighet for å vurdere partiets framtid. 40 prosent av dem støttet ideen om et nytt parti.

En av møtets arrangører, tidligere presidentkandidat Evan McMullin, sa at det er mange som ønsker seg noe nytt, men at han også ville oppfordre Trump til selv å starte et nytt parti selv og ta med seg sine mest lojale tilhengere.

Trump har snakket om å bryte ut og danne et nytt Patriotparti, men foreløpig er ingen beslutninger tatt mens han planlegger sin framtid i West Palm Beach i Florida.

Inn i sosiale medier igjen

Han er utelukket fra Facebook og Twitter, men onsdag, en måned etter at Biden ble tatt i ed, og i forbindelse med dødsfallet til den populære, erkekonservative programlederen Rush Limbaugh, brøt han tausheten da han ringte til Newsmax, Fox News og OANN.

Han snakket blant annet om hvordan de skal komme seg inn i sosiale medier igjen, og sa at de vurderer å åpne en egen kommunikasjonskanal.

Det som bekymrer partiledelsen mest, er Trumps trusler om å lansere egne kandidater i primærvalgene mot moderate republikanere som ikke støtter hans Make America Great Again-filosofi.

Noen frykter at han skal oppmuntre QAnon-tilhengeren Marjorie Taylor Greene til å stille opp i senatsvalget i Georgia.

Tea Party-kandidater tapte

De viser til valget i 2012 da flere Tea Party-tilhengere vant nominasjonsvalg, og Republikanerne tapte sikre senatsvalg, blant annet i Missouri, Indiana og Delaware.

I Indiana tok Richard Mourdock plassen til moderate Richard Lugar, som hadde sittet over 30 år i Senatet, men tapte plassen til en demokrat etter at han sa at graviditet etter en voldtekt er Guds vilje.

På samme måte tapte Tea Party-republikaneren Todd Akin i Missouri etter å ha hevdet at kvinners kropp har en evne til å unngå å bli gravide etter «legitim voldtekt».

Nå som Trump har skapt en populistbevegelse som ligner på Tea Party, blir partiets utfordring å rekruttere kandidater som klarer den vanskelige oppgaven å appellere både til Trump-tilhengerne og moderate, og det uten å miste store pengebidrag fra givere som støtter en moderat politikk.

