Ordfører sa opp under snøstorm: – Skylder dere ingenting

En ordfører i Texas i USA har trukket seg etter å ha bedt innbyggerne i byen sin om å «get off your ass and take care of your own family!», i møte med en ødeleggende vinterstorm.

Tidligere har stormen drept over 20 mennesker og etterlatt omfattende strømbrudd hos flere millioner innbyggere, opplyser The Guardian.

Nå slutter ordføreren Tom Boyd etter å ha fortalt innbyggerne at det får «briste eller bære» midt i en dødelig snøstorm.

Håningen skjedde på Facebook hvor han blant annet også skal ha uttrykt at han var «lei av at folk forventet en jævla utdeling».

– Kun de sterke vil overleve

I en Facebook-gruppe for lokalsamfunnet skrev han:

– Ingen skylder deg eller din familie noe. Det er heller ikke kommunens ansvar å støtte deg i tider som denne! Synk eller svøm, det er ditt valg! Byen og fylket, sammen med kraftleverandører eller andre tjenester, skylder deg INGENTING!

I stedet foreslo han at folk søker hjelp hos de lokale kirkene sine.

– Kun de sterkeste kommer til å overleve. Gud har gitt oss verktøyene til å forsørge oss selv i tider som dette, sa Boyd til innbyggerne sine, i følge The Guardian.

Kritiske strømbrudd

Den republikansk-styrte staten vært hardt rammet av snøstorm. I Texas har stormen illustrert ulikhetene i staten. Man ser at de rikere nabolagene har større tilgang på strøm, mens de fattigere samfunnene i Texas, med stor populasjon av fargede mennesker, faller utenfor.

Boyd har nå beklaget uttalelsene sine og avgitt en mer saklig uttalelse om ødeleggelsene som følge av stormen.

– Vær så snill å forstå at hvis jeg skulle skrudd tilbake tiden, ville jeg holdt ordene for meg selv. Og om jeg sa dem, ville jeg ha hatt en bedre ordlyd, sa Boyd.