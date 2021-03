Klart for hurtig-riksrettssak mot Trump

Hva skjer nå?

Riksrettssaken mot tidligere president Donald Trump åpner tirsdag 9. februar i Senatet i USA. Det er Senatet som behandler saken, siden Senatet fungerer som domstol i riksrettssaker. Saken ble sendt til Senatet etter at Representantenes hus 13. januar vedtok å ta ut riksrettstiltale mot Trump. Det skjedde med 232 mot 197 stemmer. Samtlige 222 demokrater og ti av 211 republikanere stemte for.

Hvorfor skjer det?

Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og gravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen 6. januar. Til grunn for dette er eks-presidentens påstander om valgfusk etter valget i november, og at han egget demonstrantene til aksjon samme dag som stormingen, da han holdt en tale under et folkemøte.

FILE PHOTO: Supporters of U.S. President Donald Trump protest in Washington FILE PHOTO: Supporters of U.S. President Donald Trump climb on walls at the U.S. Capitol during a protest against the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S., January 6, 2021. REUTERS/Stephanie Keith/File Photo (Stephanie Keith/Reuters)

Kongressbygningen ble stormet 6. januar. Donald Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og gravende handlinger». Foto: Reuters/NTB

Stormingen resulterte i at fem mennesker mistet livet.

Hvordan vil riksrettssaken foregå?

Ni demokratiske representanter fra Representantenes hus vil føre saken mot Trump. Trump vil bli forsvart av to advokater: Bruce Castor og David Schoen. Det som er spesielt i denne saken er at de som skal stemme i den, selv er vitner: Senatorene opplevde selv stormingen.

Trump Impeachment Analysis FILE - In this Jan. 6, 2021, file photo people shelter in the House gallery as rioters try to break into the House Chamber at the U.S. Capitol. Arguments begin Tuesday, Feb. 9, in the impeachment trial of Donald Trump on allegations that he incited the violent mob that stormed the U.S. Capitol on Jan. 6. (AP Photo/Andrew Harnik, File) (Andrew Harnik/AP)

Politikerne i Kongressen opplevde den dramatiske stormingen på kroppen. Her prøver personer i Represenantenes hus å legge seg i skjul. Foto: AP/NTB

Senatet ønsker ikke å bruke lang tid på saken. Donald Trump ble også stilt for riksrett vinteren 2020, men ble da frikjent av det republikanske flertallet. Prosessen i fjor var relativt langtrukken med mange vitneforklaringer. Denne gang er begge sider, både Demokratene og Republikanerne, enige om at de ønsker en rask behandling. Demokratene ønsker ikke at riksrettssaken skal ta for mye tid av annet viktig arbeid i Senatet, som å behandle president Joe Bidens økonomiplan og å godkjenne personer som Biden har nominert til diverse posisjoner. Republikanerne på sin side ønsker ikke å ha langvarig oppmerksomhet rundt det som skjedde 6. januar.

Det kan ligge an til at saken denne gang vil pågå i to til tre uker, kortere enn forrige riksrettssak, skriver CNN.

Vil Trump selv delta?

Demokratene i Representantenes hus har forsøkt å få Trump til å forklare seg, noe som er blitt avvist av Trumps advokater. Demokratene vil neppe risikere en langtrukken juridisk dragkamp om dette og mener de kan bevise at Trump oppmuntret til stormingen uten at han vitner, og det vil derfor ikke bli noen forklaring fra Trump.

Hva må til for at han dømmes?

Det krever to tredels flertall i Senatet. Demokratene og Republikanerne har 50 plasser hver. Derfor forutsetter det at minst 17 av de republikanske senatorene stemmer for å dømme ham, i tillegg til Demokratene.

Hva brukes mot Trump?

Det er ventet at det fra anklagersiden vil være mye bruk av videoer, ifølge The New York Times. Det vil være videoer både av talen den daværende presidenten holdt og fra selve stormingen. De ønsker å vise at Trump personlig er ansvarlig for å ha oppmuntret tilhengerne til vold, både ved at han nektet å godta valgresultatet og hans gjentatte påstander om valgfusk, og ved at han oppmuntret tilhengerne under talen til folkemøtet 6. januar, noe som tente gnisten hos dem.

De mener dette gjør ham diskvalifisert til å stille igjen som president.

– Vi mener at alle amerikanere bør være klar over hva som skjedde, sier den demokratiske representanten Jamie Raskin til The New York Times.

Han sier de ønsker å vise at grunnen til at han er stilt for riksrett av Huset og grunnen til at han bør bli dømt og diskvalifisert til å stille igjen, er å sikre at et slikt angrep på demokratiet ikke skjer igjen.

Hva sier forsvaret?

Trumps forsvarere mener saken mot ham er grunnlovsstridig og at han nå er en privat borger som ikke innehar noe offetlig verv som han kan fjernes fra. De mener også at han ikke kan holdes ansvarlig for handlingene til andre personer, altså de som stormet kongressbygningen. Forsvarerne argumenterer med at Trump aldri oppildnet til destruktiv atferd og at det er de som deltok i stormingen som må stilles til ansvar.

Vil han bli dømt?

Nei, det er ventet at Trump ikke blir dømt. Årsaken er at det ikke er mange nok republikanske senatorer som ventes å stemme mot Trump. Da den republikanske senatoren Rand Paul initierte en avstemning i Senatet om hvorvidt det var grunnlovsstridig å stille Trump for riksrett (som han selv mente), var det bare fem republikanere som stemte imot dette sammen med Demokratene. De fem republikanerne som stemte med Demokratene var Mitt Romney, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski og Pat Toomey.

At bare fem av dem stemte med Demokratene i dette anses som et tydelig tegn på hvor de republikanske senatorene står. Det ser altså ut til å være langt unna de nødvendige 17 republikanere som stemmer mot Trump.

Hvorfor dømmes han trolig ikke?

Mange republikanske politikere har støttet Trump konsekvent, også etter 6. januar. Andre har vært kritiske til Trumps atferd etter valget, enda flere etter 6. januar, men vil likevel ikke dømme ham. En del av dem tar politiske hensyn, for eksempel som at Trump fortsatt er populær hjemme i deres egne delstater. Noen tenker at han fortsatt vil være aktuell som presidentkandidat igjen, og frykter selv å bli skadelidende dersom de stemmer mot Trump. Det kan være at de mister støtte og ikke blir gjenvalgt. Noen frykter også å bli utsatt for vold eller trusler.

I tillegg er det noen av republikanerne som ønsker Trump ut som mener at det vil være feil å dømme ham i riksrett.

– Han gjør en temmelig god jobb med å være offer. Dersom han blir dømt, vil det bli opprør blant tilhengerne hans. Og det vil trolig gi dem mer energi, sier en republikansk senator som vil være anonym, til Politico.

