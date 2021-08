Politikerne kommer på husbesøk, men ikke hvis du bor i blokk

– Det vi gjør, er at vi banker på der vi kan stå utendørs og ha en samtale med velgeren på avstand, som eneboliger og rekkehus. Vi har vurdert det slik per nå at vi ikke går inn i oppganger eller blokker, fordi det da kan oppstå situasjoner hvor vi kommer for nært hverandre. Vi kommer heller ikke til å dele ut valgmateriell på døra. I årets valgkamp må vi ta hensyn til smittevernreglene, sier MDGs partisekretær Torkil Vederhus til Dagsavisen.

Hans parti startet husbesøksesongen onsdag, der blant andre Oslo MDGs 1.-kandidat Lan Marie Berg ledet an i en aksjon med frivillige i Oslo. Vederhus legger til:

– Det bekymrer meg litt, skal jeg være helt ærlig, at vi ikke kan gå inn i blokker. Kanskje kan vi få det til senere i valgkampen, hvis det er forsvarlig ut ifra smittevernhensyn. Jeg mener det er viktig for demokratiet, sier Vederhus til Dagsavisen.

Heftig konkurranse

Å gå på husbesøk, eller å «gå dørbank», har tidligere vært en av de store politiske paradegrenene i norske valgkamper. Særlig mellom Høyre og Arbeiderpartiet har det vært heftig konkurranse om hvem som greier å banke på flest dører for å «sette norgesrekord i husbesøk». Ingen velger har helt kunnet føle seg trygg: Plutselig kunne det ringe på døra en søvnig ettermiddag, og utenfor har det stått en oppglødd politiker med armene fulle av roser og valgbrosjyrer.

Noen har fått selveste statsministeren på besøk.

Slik blir det ikke i helt år, i den første valgkampen under koronapandemien. Noen av oss vil få besøk, men altså ikke de som bor i blokk eller bygård. Men han som en gang var en slags ukronet konge av husbesøk i blokkene i Groruddalen, Jan Bøhler, er egentlig ikke så bekymret over at det ikke blir slik i år, i hans aller første valgkamp for Senterpartiet. Det er foreløpig ikke planlagt noen storstilt husbesøk-kampanje i Groruddalen i regi fra det partiets side.

– Husbesøk har vært viktig tidligere. Men de siste årene har dette for mitt vedkommende blitt mer og mer erstattet av mer naturlig kontakt, i stedet for å mase på stands eller prakke på folk brosjyrer, sier Bøhler.

– Det som har mest betydning for meg nå, er den daglige kontakten med folk, enten på kjøpesentre, på trening eller på fotballkampen. Dette fortsetter også inn i valgkampen. Folk kommer ofte bort til meg uansett og vil slå av en prat. Jeg opplever at min grasrotkontakt er bedre enn noensinne, sier en avslappet Bøhler til Dagsavisen, og legger til:

– I en situasjon hvor vi også har økende smitte, kan det jo også hende at folk blir skeptiske om du kommer for nær.

Ap-leder Jonas Gahr Støre utenfor et rekkehus på Mortensrud under husbesøkenes glansdager. (Gorm Kallestad/NTB)

Velgerkontakt viktig

Det er nettopp dette siste som bekymrer Thoralf Granerød, markeds- og kampanjesjef i Høyre. Partiet vurderer derfor å kjøre en test for å se hvordan velgerne vil ta imot ivrige dørbankere midt i en koronapandemi.

– Vi avventer regjeringens nye koronavurderinger i midten av august før vi tar noen beslutninger om husbesøk i denne valgkampen. Men det kan hende vi kjører en test før det i kommuner som ikke har hatt smitte på lenge. Kanskje vi banker på 50 dører for å se hvordan velgerne reagerer på det, sier Granerød.

– Det er ikke ulovlig å gå på husbesøk, men spørsmålet er om velgerne vil akseptere det. Vi har god kontakt med de andre partiene, og vi har blitt enige med dem om klare kjøreregler. Som at vi bare banker dører der vi vet vi kan stå ute i friluft og snakke med velgeren på god avstand. Derfor blir det mest til at vi banker på eneboliger, og holder oss unna oppganger og blokker, sier Granerød, som framhever at slik direkte velgerkontakt normalt er en veldig viktig del av valgkampen. Du får kanskje en feeling med hvor valgvinden blåser, du får snakket skikkelig med folk.

– Det er noe med det personlige møtet, med kroppsspråk og det å stå der ansikt til ansikt. Når vi går på husbesøk, kan vi også kartlegge områder på forhånd, slik at vi banker på dører i boligstrøk vi vet vi har potensielle velgere, sier Granerød, som også viser til at det finnes mye god forskning på at direkte velgerkontakt, det virker.

– Godt samarbeid

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, bekrefter at partiene har et godt samarbeid om hvordan valgkampen skal foregå. Senest onsdag var det digitalt «toppmøte» mellom alle partiene på Stortinget om de rent praktiske sidene ved valgkampen, forteller hun.

– Vi kommer for vår del til å teste ut husbesøk nå, for å se om det fungerer og om det oppleves som trygt for begge parter. Men vi kommer til å holde oss utendørs, og ikke gå inn i oppganger i blokker, sier Stenseng.

– Vi kommer til å stå ute på trappa til folk med god avstand. Vi skal ikke gå inn i husene til folk, eller dele ut valgmateriell. Vi kommer også til å ta hensyn til smitte i den enkelte kommune, slik at det vil bli en del lokale variasjoner. Jo, det å gå på husbesøk har alltid vært viktig for Aps valgkamper. Det er vanskelig å si om dette vil få betydning for valgresultatet. Men vi skal fortsatt være ute og treffe folk, også i denne valgkampen, sier hun til Dagsavisen.

