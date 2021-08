Lan Marie Berg med beskjed til Ap: Dropp Sp, snakk heller med oss

– Det soleklart beste rødgrønne regjeringsalternativet etter valget er et samarbeid mellom Ap, SV og MDG, slik vi har hatt det i Oslo de siste årene. Jonas Gahr Støre burde se til Oslo! Da vil Norge få en visjonær regjering som tar klima- og miljøproblemene på alvor, sier tidligere Oslo-byråd Lan Marie Berg, som onsdag startet sin første valgkamp som rikspolitiker for alvor med en velgeraksjon i Oslo sammen med en rekke frivillige.

Før sommeren måtte hun og resten av byrådet gå av etter mistillit. Nå er hun tilbake fra ferie med et klart hovedbudskap om regjeringssamarbeid, i rollen som Oslo MDGs 1. stortingskandidat: Ap burde droppe Sp, og heller snakke med MDG. Bare slik kan Norge få en framtidsrettet regjering som tar klimaproblemene på alvor, mener Berg.

[ Lan Marie Berg tar selvkritikk ]

– Fullt mulig

Ap har på sin side som kjent lenge vært helt tydelig på at de i utgangspunkt jobber for et regjeringssamarbeid mellom Ap, Sp og SV, og at de ellers ønsker å snakke med alle partiene på rødgrønn side. Likevel mener Berg altså at det er realistisk med et regjeringsalternativ som består av Ap, SV og MDG, og at det ennå er tid for Ap-leder Jonas Gahr Støre å droppe Sp og heller vende seg mot et samarbeid med MDG.

Hun trekker fram gode resultater i Oslo, der Ap, SV og MDG har samarbeidet i seks år. Denne «Oslomodellen» kan lett overføres til hele Norge, mener Berg, og syns Støre burde snakke mer med sin partifelle, byrådsleder Raymond Johansen, enn med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Jeg mener dette er et alternativ som er fullt mulig. — Lan Marie Berg

– Støre burde vurdere MDG i stedet for Sp. I alle fall hvis han virkelig ønsker seg en regjering som tar klimaproblemene på alvor og sørger for en trygg framtid for oss og barna våre, mener Berg, og viser til den siste julimålingen i DN.

Lan Marie Nguyen Berg, førstekandidat til Stortinget for MDG i Oslo. Ved partiets valgkampåpning. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

– Sv, Rødt og MDG henter sammen flere mandater enn det Sp gjør. Jeg mener dette er et alternativ som er fullt mulig, men velgerne bestemmer, sier Berg, som tar utgangspunkt i at Rødt selv sier de ikke vil i regjering, men at de er en naturlig del av et rødgrønt flertall i Stortinget.

– Vi kommer uansett til å jobbe knallhardt for å få inn en stor, grønn gruppe Stortinget, sier Berg, og understreker at selv om MDG foreløpig er størst i storbyene, vil de jobbe med å tiltrekke seg velgere over hele landet - også på bygda.

– Ingen tid å miste

Berg mener valget vi står overfor 13. september blir et svært viktig miljøvalg for Norge.

– I sommer har vi sett ekstremværet som har rast over hele verden. Vi har en klimakrise, vi har ingen tid å miste, og vi må handle nå. Jeg er livredd for at en ny regjering ikke skal ta klimakrisen alvorlig nok. En regjering med Sp blir ikke noe bedre enn den vi har hatt de siste åtte årene, mener Berg, og tenker på Erna Solbergs borgerlige regjering.

– Trygve Slagsvold Vedum går til valg på å konkurrere med Frp i elendig miljøpolitikk. De sier blant annet at de vil ta penger fra kollektivsatsningen i de store byene, at de vil fjerne avgifter på drivstoff og at de vil fortsette å bore etter olje. Jeg kan ikke forstå at SV syns det er bedre å sitte i regjering med Ap og Sp enn med MDG, all den tid Sp har en minst like dårlig miljøpolitikk som Frp, sier Berg.

[ Berg: Den farlige virkeligheten ]

Lan Marie Nguyen Berg, førstekandidat til Stortinget for MDG i Oslo. Ved partiets valgkampåpning. (AMANDA IVERSEN ORLICH)