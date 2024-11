Kamzy slo Hadia: – Liker ikke at de ble satt opp mot hverandre

Tirsdagen maktkamp i nominasjonsmøtet sto mellom to topp-politikere fra Oslo Arbeiderparti, Kamzy Gunaratnam og Hadia Tajik. Begge har lang fartstid i politikken og var ganske unge da de ble engasjert i Arbeiderpartiet. Under møtet ba Tajik om tillit fra partiet sitt.

– Så sterke høyrebevegelsene er nå, trenger vi å samle kreftene fra arbeiderbevegelsen nå. Om dere vil ha meg så vil jeg gi mine beste år til dere, sa Tajik fra talerstolen.

– Det er en ære å bli vurdert med deg Hadia, sa Kamzy i sin tale, samtidig som hun var klar på at hun vil på jobb for Oslos befolkning for å satse på Arbeiderpartiets løsninger om hun ble valgt.

Kamzy vant duellen

233 stemmer ble avgitt, deriblant en blank stemme. Hadia Tajik fikk 108 stemmer og Kamzy 124 stemmer. Det betyr at Kamzy har sikret seg andreplassen på nominasjonslisten til Oslo Ap.

Begge politikere har flere ting til felles. De er begge profilerte politikere med minoritetsbakgrunn, noe som er en mangelvare i politikken i Norge i dag. Etter at Hadia Tajik ble foreslått på andreplassen av flertallet i valgkomiteen, varslet Kamzy at hun vil ta kampen mot Hadia og ikke ønsket å stå på tredjeplassen på nominasjonslisten.

Ingen av de to var alternativer til andre plasser på listen, og Tajik sa etter nederlaget at hun nå skal søke andre jobber.

– Jeg har tenkt å søke på helt vanlige jobber, sier Tajik til NRK på spørsmål om hun er ferdig som politiker dersom hun ikke får sikker plass på stortingslisten til neste år.

– Jeg vil gratulere Kamzy masse. Det er viktig at vi samler laget, og jeg vil bidra til at Arbeiderpartiet gjør et best mulig valg i 2025, sa Tajik, som unngikk å svare på spørsmål om det er aktuelt for henne å stille lenger nede på stortingslisten.

Les også: Kamzy slo Hadia i voteringen om andreplassen på Oslo Aps liste (+)

- Blir satt mot hverandre

Else Gro Risvand fra Vestre Aker Arbeiderparti, var en av de første som gikk til talerstolen og kritiserte nominasjonskomiteen for å legge opp til en maktkamp mellom to kvinner.

– To kvinner som gjør en utmerket jobb skal ikke miste den fordi noen andre vil ha den. Jeg liker ikke at de to er satt opp mot hverandre, sa hun.

Uansett betyr det at Norge mister en profilert politiker med innvandrer bakgrunn. Hadia har allerede antydet at hun vil nå søke på vanlig jobb.

– Det er jo nettopp det jeg synes er så trist. Selv om begge har gode støttespillere i partiet, er Kamzy en som hører på alle, men likevel ikke lar de påvirke det hun står for, sier hun.

Derfor stemte Risvand på henne.

Les også: Kamzy: Tar voteringen med knusende ro: – Hva er det verste som kan skje, liksom? (+)

Else Gro Risvand fra Vestre Aker Arbeiderparti, (Hina Aslam)

- Vi har et luksusproblem

Leder i Sagene AUF, Waris Ahmed, sier at Arbeiderpartiet har et luksusproblem.

– Vi i Sagene AUF mener at dette er et skikkelig luksusproblem. Det er veldig, veldig vanskelig å ta stilling til dette her, sier hun.

Men hva tenker du om at en profilert politiker med innvandrer bakgrunn blir borte av rikspolitikken?

– Både Kamzy og Hadia har vært mine forbilder. Det å sette de imot hverandre er jeg ikke for, som sagt vi har et luksusproblem og nå mener jeg at vi har valgt en som jeg tror kommer til å gjøre en bra jobb, sier hun.

Hun påpeker også på Kamzy sin brede støtte blant ungdommene som viktig.

Les også: Hadia Tajik: – Oslo er min by (+)

Waris Ahmed leder i sagene AUF. (Hina Aslam)